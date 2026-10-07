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بریسٹ کینسر کے بڑھتے کیسز پر ڈاکٹر حنیفہ کے ساتھ خصوصی گفتگو

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بریسٹ کینسر کے بڑھتے کیسز پر ڈاکٹر حنیفہ کے ساتھ خصوصی گفتگو (ای ٹی وی بھارت)

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : October 7, 2026 at 5:09 PM IST

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سرینگر : گورنمنٹ میڈیکل کالج (جی ایم سی) سرینگر کے شعبہ ریڈیشن آنکالوجی میں بحیثیت ایسوسیٹ پروفیسر کام کر رہیں ڈاکٹر حنیفہ اختر نے بریسٹ کینسر کے بڑھتے کیسز، سد باب، علامات اور علاج سے متعلق خصوصی گفتگو کی۔

انہوں نے کہا کہ بریسٹ کینسر یعنی چھاتی کا کینسر  اب صرف بڑی عمر کی خواتین تک ہی محدود نہیں بلکہ اس عارضہ نے اب کم عمر کی خواتین کو بھی اپنی زد میں لے لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 40 سال سے کم عمر کی خواتین میں بریسٹ کینسر معمر خواتین کے مقابلے میں زیادہ جارحانہ ہوتا ہے۔

انہوں نے کم عمر خواتین میں چھاتی کے کینسر کے بارے میں بڑھتی ہوئی تشویش کے پیش نظر ابتدائی تشخیص علامات اور خطرے کے عوامل کے بارے میں آگاہی مہم پر بھی زور دیا۔ 

سرینگر : گورنمنٹ میڈیکل کالج (جی ایم سی) سرینگر کے شعبہ ریڈیشن آنکالوجی میں بحیثیت ایسوسیٹ پروفیسر کام کر رہیں ڈاکٹر حنیفہ اختر نے بریسٹ کینسر کے بڑھتے کیسز، سد باب، علامات اور علاج سے متعلق خصوصی گفتگو کی۔

انہوں نے کہا کہ بریسٹ کینسر یعنی چھاتی کا کینسر  اب صرف بڑی عمر کی خواتین تک ہی محدود نہیں بلکہ اس عارضہ نے اب کم عمر کی خواتین کو بھی اپنی زد میں لے لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 40 سال سے کم عمر کی خواتین میں بریسٹ کینسر معمر خواتین کے مقابلے میں زیادہ جارحانہ ہوتا ہے۔

انہوں نے کم عمر خواتین میں چھاتی کے کینسر کے بارے میں بڑھتی ہوئی تشویش کے پیش نظر ابتدائی تشخیص علامات اور خطرے کے عوامل کے بارے میں آگاہی مہم پر بھی زور دیا۔ 

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TAGGED:

BREAST CANCER
KASHMIR CANCER CASES
BREAST CANCER IN KASHMIR
GMC SRINAGAR
BREAST CANCER AMONG YOUNG WOMEN

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