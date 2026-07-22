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امرناتھ یاترا ڈیوٹی پر مامور ایس او جی اہلکار دہشت گرد حملے میں ہلاک - ایس او جی اہلکار کا قتل

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امرناتھ یاترا ڈیوٹی پر مامور ایس او جی اہلکار دہشت گرد حملے میں ہلاک (ای ٹی وی بھارت)

By ETV Bharat Urdu Team

Published : July 22, 2026 at 4:15 PM IST

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اننت ناگ: اننت ناگ ضلع کے لال چوک علاقے میں منگل کی دوپہر نامعلوم بندوق برداروں نے اسپیشل آپریشنز گروپ (ایس او جی) کے اہلکار پر نزدیک سے گولیاں چلا کر اسے ہلاک کر دیا۔

زخمی اہلکار کو فوری طور پر جی ایم سی اننت ناگ منتقل کیا گیا جہاں ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دے دیا۔

ابتدائی طور پر معلوم ہوا ہے کہ حملہ آور نے نزدیک سے گولیاں چلائیں۔ فوت ہوئے پولیس اہلکار کی شناخت  آئی آر 3rdبٹالین سے وابستہ عاشق حسین نامی اہلکار کے طور پر کی گئی ہے جس وسطی کشمیر کے بڈگام ضلع کے بیرواہ علاقے کا رہائشی ہے۔

واقعے کے فوراً سیکورٹی ایجنسیز نے علاقے کو محاصرہ میں لے لیا اور تلاشی کارروائی شروع کر دی ہے۔ وہیں ایل جی منوج سنہا نے  دہشت گرد حملے کی مذمت کی ہے متوفی کے لواحقین کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔

اننت ناگ: اننت ناگ ضلع کے لال چوک علاقے میں منگل کی دوپہر نامعلوم بندوق برداروں نے اسپیشل آپریشنز گروپ (ایس او جی) کے اہلکار پر نزدیک سے گولیاں چلا کر اسے ہلاک کر دیا۔

زخمی اہلکار کو فوری طور پر جی ایم سی اننت ناگ منتقل کیا گیا جہاں ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دے دیا۔

ابتدائی طور پر معلوم ہوا ہے کہ حملہ آور نے نزدیک سے گولیاں چلائیں۔ فوت ہوئے پولیس اہلکار کی شناخت  آئی آر 3rdبٹالین سے وابستہ عاشق حسین نامی اہلکار کے طور پر کی گئی ہے جس وسطی کشمیر کے بڈگام ضلع کے بیرواہ علاقے کا رہائشی ہے۔

واقعے کے فوراً سیکورٹی ایجنسیز نے علاقے کو محاصرہ میں لے لیا اور تلاشی کارروائی شروع کر دی ہے۔ وہیں ایل جی منوج سنہا نے  دہشت گرد حملے کی مذمت کی ہے متوفی کے لواحقین کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔

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TAGGED:

SOG KILLED IN KASHMIR
KASHMIR
AMARNATH YATRA
ایس او جی اہلکار کا قتل
COP KILLED IN KASHMIR

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ETV Bharat Urdu Team

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