کشمیر کے بالائی علاقوں میں تازہ برفباری - KASHMIR SNOWFALL
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : May 21, 2026 at 2:07 PM IST
بانڈی پورہ (اعجاز نازکی): ضلع بانڈی پورہ کے بالائی علاقوں - گریز اور تلیل- علاقوں میں جمعرات کو برفباری ہوئی، جس کے سبب علاقے میں ایک بار پھر سردیوں جیسا موسم لوٹ آیا۔ مئی کے ان ایام میں ہوئی برفباری سے لوگ حیران ہو گئے ہیں۔
حکام نے بتایا کہ لائن آف کنٹرول (ایل او سی) کے قریب تلیل علاقے میں رات بھر وقفے وقفے سے برف باری ہوئی، جس کے سبب پہاڑی ڈھلوانیں، سڑکوں کے کنارے، میدانی علاقوں سمیت رہائشی علاقے برف کی سفید تہہ سے ڈھک گئے ہیں۔
لوگوں نے بتایا کہ گزشتہ دنوں موسم نسبتاً گرم تھا، تاہم دوران شب وقفے وقفے سے ہوئی اچانک برفباری نے لوگوں کو حیرت میں ڈال دیا ہے۔
