گلمرگ میں برف پر اسنو اسکیئنگ کرنے کا شوق اور اسنو اسکیئنگ کی ٹریننگ - SKIING FOR YOUTH AT GULMARG

گلمرگ میں برف پر اسنو اسکیئنگ کرنے کا شوق (ETV Bharat)

By ETV Bharat Urdu Team

Published : February 11, 2026 at 5:07 PM IST

2 Min Read
گلمرگ، جموں وکشمیر (کوثر عرفات)

مشہور و معروف سیاحتی مقام گلمرگ اپنی دلکش خوبصورتی کے لیے پوری دنیا میں ایک اعلیٰ مقام رکھتا ہے اور سال بھر ملک اور بیرونی ممالک سے سیاح یہاں لطف اندوز ہوتے ہیں۔ موسم سرما میں جب یہاں برف باری ہوتی ہے تو یہاں پر ہم کو سیاحوں کی کافی بھیڑ دیکھنے کو ملتی ہے۔ جموں وکشمیر کی برفیلی وادیوں کے تعلق سے یہ مشاہدہ بار بار رہا ہے کہ برف کی سفید چادر نہ صرف خوبصورتی کا منظر پیش کرتی ہے بلکہ سیاحوں کو بار بار گلمرگ آنے پر ابھارتی ہے۔ وادی کے مختلف اضلاع سے لوگ یہاں پر اسکیئنگ کرنے کے لیے آتے ہیں اور حسین یادیں اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔

اس ضمن میں سرکار اور انتظامیہ کی جانب سے اسکیئنگ کے کورسز کرائے جاتے ہیں۔ اگر ہم جموں وکشمیر ڈپارٹمنٹ آف یوتھ سروس اینڈ اسپورٹس کی بات کریں تو انہوں نے امسال نوجوانوں کے لیے اسکیئنگ کے کورسز شروع کیے ہیں۔ دراصل متعلقہ محکمہ ان نوجوانوں کو گلمرگ کے مختلف مقامات پر اسکیئنگ کے فن سکھاتا ہے تاکہ آئندہ کل وہ کسی بھی مقابلہ میں اپنی شرکت کو یقینی بنا سکیں اور کھیلو انڈیا کے علاوہ ملک کے باہر اپنے ہنر کی نمائش کر سکے۔

اس موقع پر جموں سے آئے ہوئے بچوں نے کہا کہ ہم پہلی بار گلمرگ آئے ہیں اور ہمارا شوق ہے کہ ہم برف پر اسنو اسکیئنگ کریں کیونکہ ہم نے یہاں کے کافی ویڈیو سوشل میڈیا پر دیکھے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے کافی نئے چیزیں یہاں پر سیکھی ہیں اور ہم کافی خوش ہیں۔ یہاں پر ہماری صلاحیت کو کافی بہتر طریقے سے استعمال بھی کیا گیا۔ پروگرام سے وابستہ ایک انچارج نے کہا کہ ہم گلمرگ میں نوجوانوں کے ساتھ ساتھ بچوں کو اسنو اسکیئنگ کے بارے میں جانکاری دیتے ہیں کیونکہ سال کے اس وقت کافی برف ہوتی ہے اور کافی لوگ اسنو اسکیئنگ کو پسند کرتے ہیں۔ اسی لیے سیاح گلمرگ آتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم ان کو پورے طریقے سے ٹریننگ دیتے ہیں اور ان کو اچھی طرح سے اسنو اسکیئنگ سکھاتے ہیں۔

TOURIST DESTINATION GULMARG KASHMIR
SKIING FOR YOUTH AT GULMARG
TOURIST PLACES IN KASHMIR
TOURIST PLACES IN GULMARG
SKIING FOR YOUTH AT GULMARG

ETV Bharat Urdu Team

