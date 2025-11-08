ETV Bharat / Videos

شوپیاں، گاندربل میں کشمیر پولیس کی چھاپہ مار کارروائی - KASHMIR POLICE RAIDS

By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 8, 2025

گاندربل: جموں کشمیر پولیس نے وسطی کشمیر کے گاندربل ضلع اور جنوبی کشمیر کے شوپیاں ضلع میں ہفتہ کو متعدد مقامات پر چھاپے مارے۔ پولیس بیان کے مطابق مخصوص انٹیلی جنس معلومات پر عمل کرتے ہوئے، گاندربل اور کنگن علاقوں میں 59 مقامات پر تلاشی مہم چلائی گئی جن کے متعلق اطلاعات ہیں کہ وہ دہشت گردی کی سرگرمیوں میں سہولت کاری، فنڈنگ اور فروغ دینے میں ملوث ہیں۔‘‘

ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ پولیس نے چھاپے کے دوران ڈیجیٹل آلات کے علاوہ مجرمانہ مواد قبضے میں لے لیا ہے تاہم اس بارے میں سیکورٹی ایجنسیز کی جانب سے کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے۔  

GANDERBAL POLICE RAID
SHOPIAN POLICE RAID
KASHMIR SEARCH OPERATION
کشمیر ریڈ
KASHMIR POLICE RAIDS

ETV Bharat Urdu Team

