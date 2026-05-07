شیخ عمران نے این سی اور پی ڈی پی کو "کرائے کے باغی" قرار دے دیا، بی جے پی امیدوار کو پارلیمنٹ بھیجنے کا الزام - NC AND PDP RENTED REBELS
Published : May 7, 2026 at 11:36 AM IST
سرینگر، (جاوید احمد ڈار): جموں و کشمیر پیپلز کانفرنس کے ریاستی سکریٹری تنظیم شیخ محمد عمران نے آج ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے نیشنل کانفرنس اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی پر سخت تنقید کی۔ انہوں نے جموں و کشمیر سے راجیہ سبھا کے لیے بی جے پی امیدوار کے انتخاب کو لے کر شفافیت کا مطالبہ کیا اور اسے کشمیری عوام کے ساتھ "سیاسی دھوکہ" قرار دیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شیخ عمران نے کہا کہ سیاست ایک "شارٹ نوٹس معاملہ" بن کر رہ گئی ہے اور عام لوگ بھی موجودہ سیاسی منظرنامے پر شرمندگی محسوس کرنے لگے ہیں۔ انہوں نے سیاسی جماعتوں کے "مضمون نما ٹویٹس" کو کھوکھلا اور توجہ ہٹانے کی کوشش قرار دیا۔
پی ڈی پی کے وحید الرحمٰن پرہ کے بیانات پر تنقید کرتے ہوئے، جن میں سراج العلوم اور اردو کا ذکر تھا، عمران نے کہا کہ یہ جان بوجھ کر اصل مسائل سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے۔ انہوں نے دو ٹوک انداز میں کہا، "ہمیں اردو یا سراج العلوم کے بارے میں نہ سکھائیں۔ ہم سب سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ہم کن حالات سے گزر رہے ہیں۔" عمران نے این سی اور پی ڈی پی دونوں کو "کرائے کے باغی" قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ اصطلاح پی سی صدر سجاد غنی لون نے استعمال کی تھی، جس کے مطابق ایک پارٹی پانچ سال دہلی کے خلاف بولتی ہے جب کہ دوسری اس کے ساتھ بیٹھی رہتی ہے، پھر کردار بدل جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا، "2014 میں بی جے پی کے خلاف ووٹ مانگے گئے اور جیسے ہی پی ڈی پی کو اکثریت ملی، انہوں نے بی جے پی کے ساتھ حکومت بنا لی۔"
اس دوران شیخ عمران نے اس بات پر زور دیا کہ بی جے پی کے پاس اتنی تعداد نہیں تھی کہ وہ خود اپنے بل بوتے پر راجیہ سبھا کی نشست جیت سکے، لیکن اس کے باوجود اسے کامیابی ملی۔ انہوں نے کہا، "بی جے پی کے پاس یہاں سے راجیہ سبھا رکن بھیجنے کے لیے اکثریت نہیں تھی، لیکن کشمیری ووٹوں، خاص طور پر پی ڈی پی اور نیشنل کانفرنس کے ذریعے ایک بی جے پی رکن دہلی بھیجا گیا۔ آٹھ ووٹ آئے۔ یہ کہاں سے آئے؟ یہ خود بخود تو نہیں آ گئے۔" انہوں نے سوال اٹھایا کہ راجیہ سبھا انتخابات کے دوران پی ڈی پی اور کانگریس نے الیکشن ایجنٹ کیوں مقرر نہیں کیا اور اسے ایک اہم اشارہ قرار دیا۔ شیخ عمران نے ایک صحافی کے حوالے سے دعویٰ کیا کہ ایک پی ڈی پی ایم ایل اے نے ووٹ ڈالنے کے فوراً بعد ایک بی جے پی لیڈر کو فون کر کے بتایا کہ اس نے ہدایات کے مطابق ووٹ دیا۔ انہوں نے کہا، "اگر یہ نہیں ہوا تو میں معافی مانگوں گا، لیکن اگر ہوا ہے تو سامنے آ کر قوم سے معافی مانگیں۔"
انہوں نے مزید الزام لگایا کہ کچھ سیاسی رعایتیں، جن میں وحید پرہ کے لیے ضمانت میں نرمی، گپکار میں مکان اور ایک مشاورتی عہدہ شامل ہیں، ممکنہ طور پر خفیہ سمجھوتوں کا حصہ ہو سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا، "کشمیری بیوقوف نہیں ہیں۔" شیخ عمران نے بنگال انتخابات کے بعد کی سیاسی سرگرمیوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ مختلف جماعتوں کے رہنما دہلی میں ایک ہی دروازے پر دستک دے رہے ہیں اور یہ عندیہ دیا کہ این سی اور بی جے پی کے درمیان اتحاد بھی ناممکن نہیں۔ انہوں نے میڈیا سے اپیل کی کہ وہ این سی، پی ڈی پی اور کانگریس سے براہ راست سوالات کریں اور توجہ ہٹانے والے بیانات کو چیلنج کریں۔ انہوں نے اختتام پر کہا، "ہمیں صاف صاف بتائیں کہ این سی، پی ڈی پی اور کانگریس کے اس گڑیا کھیل کے ذریعے بی جے پی کا راجیہ سبھا رکن کیسے منتخب ہوا۔" انہوں نے خبردار کیا کہ اگر تسلی بخش جواب نہ ملا تو پیپلز کانفرنس آئندہ پریس کانفرنس میں مزید تفصیلات سامنے لائے۔
