شیشناگ جھیل سڑک تنازعہ ، محبوبہ مفتی کا معاہدہ منسوخ کرنے کا مطالبہ
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By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : November 26, 2026 at 4:46 PM IST
سرینگر: جموں کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے شیشناگ جھیل کے قریب سڑک کی تعمیر سے متعلق شروع ہوئے تنازعے میں عمر عبداللہ کی زیر قیادت حکمران جماعت نیشنل کانفرنس (این سی) سے بی آر او کے ساتھ کیے گئے مفاہمتی معاہدے (ایم او یو) کو منسوخ کرنے کا پر زور مطالبہ کیا۔
پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی نے سرینگر میں پریس کانفرنس کے دوران عمر حکومت سے فور طور پر بارڈر روڈز آرگنائزیشن (BRO) کے ساتھ کیے گئے مفاہمت نامے (ایم او یو) کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا۔
محبوبہ مفتی نے سیاسی رہنماؤں سمیت ماہرین کی ایک ٹیم تشکیل کیے جانے کا بھی مطالبہ کیا جو ان کے مطابق شیشناگ جھیل کا دورہ کرکے زمینی صورتحال اور تعمیراتی کاموں کا جائزہ لے۔
سرینگر: جموں کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے شیشناگ جھیل کے قریب سڑک کی تعمیر سے متعلق شروع ہوئے تنازعے میں عمر عبداللہ کی زیر قیادت حکمران جماعت نیشنل کانفرنس (این سی) سے بی آر او کے ساتھ کیے گئے مفاہمتی معاہدے (ایم او یو) کو منسوخ کرنے کا پر زور مطالبہ کیا۔
پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی نے سرینگر میں پریس کانفرنس کے دوران عمر حکومت سے فور طور پر بارڈر روڈز آرگنائزیشن (BRO) کے ساتھ کیے گئے مفاہمت نامے (ایم او یو) کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا۔
محبوبہ مفتی نے سیاسی رہنماؤں سمیت ماہرین کی ایک ٹیم تشکیل کیے جانے کا بھی مطالبہ کیا جو ان کے مطابق شیشناگ جھیل کا دورہ کرکے زمینی صورتحال اور تعمیراتی کاموں کا جائزہ لے۔