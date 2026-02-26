ETV Bharat / Videos

بانڈی پورہ کے مین مارکیٹ میں آتشزدگی، کئی دکانیں خاکستر - BANDIPORA SHOPS GUTTED

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
بانڈی پورہ کے مین مارکیٹ میں آتشزدگی، کئی دکانیں خاکستر (ای ٹی وی بھارت)

By ETV Bharat Urdu Team

Published : February 26, 2026 at 1:40 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

بانڈی پورہ: بانڈی پورہ ضلع کے مین مارکیٹ میں جمعرات کی صبح آگ کی ایک ہولناک واردات میں کئی دکانیں خاکستر ہو گئیں۔ حکام کے مطابق آگ کی اس واردات میں گر چہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تاہم  آتشزدگی کی اس واردات کے سبب لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا اور آگ نے کروڑوں روپے مالیت کی املاک خاکستر ہوئی۔

مقامی باشندوں نے بتایا کہ بھیڑ بھاڑ والے مین مارکیٹ میں جمعرات کی صبح اچانک آگ کے شعلے بلند ہوئے جس نے فور طور پر کئی دیگر دکانوں کو اپنی زد میں لے لیا۔ مقامی باشندوں، متاثرین نے حکام سے فوری امداد اور معاوضے کا مطالبہ کیا ہے۔

بانڈی پورہ: بانڈی پورہ ضلع کے مین مارکیٹ میں جمعرات کی صبح آگ کی ایک ہولناک واردات میں کئی دکانیں خاکستر ہو گئیں۔ حکام کے مطابق آگ کی اس واردات میں گر چہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تاہم  آتشزدگی کی اس واردات کے سبب لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا اور آگ نے کروڑوں روپے مالیت کی املاک خاکستر ہوئی۔

مقامی باشندوں نے بتایا کہ بھیڑ بھاڑ والے مین مارکیٹ میں جمعرات کی صبح اچانک آگ کے شعلے بلند ہوئے جس نے فور طور پر کئی دیگر دکانوں کو اپنی زد میں لے لیا۔ مقامی باشندوں، متاثرین نے حکام سے فوری امداد اور معاوضے کا مطالبہ کیا ہے۔

For All Latest Updates

TAGGED:

BANDIPORA FIRE INCIDENT
FIRE INCIDENT KASHMIR
بانڈی پورہ آتشزدگی
کشمیر آگ کی واردات
BANDIPORA SHOPS GUTTED

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Urdu Team

...view details

اسی موضوع پر

Groom took the bride away in a helicopter in Tawadu Nuh Urdu News

ہریانہ کے نوح میں ایک بار پھر دلہن کے لیے شاندار ہیلی کاپٹر الوداعی تقریب منعقد کی گئی

February 26, 2026 at 1:05 PM IST
ا

نائب صدر ہند کے دورۂ کشمیر سے قبل سرینگر میں سیکورٹی کے سخت انتظامات

February 25, 2026 at 6:58 PM IST
کشمیر میں بادام کی قبل از وقت بہار، فروری میں شگوفے کھیلنے سے کسان پریشن

کشمیر میں بادام کی قبل از وقت بہار، فروری میں شگوفے کھلنے سے کسان پریشن

February 25, 2026 at 5:24 PM IST
گلمرگ میں کھیلو انڈیا ونٹر گیمز کا چھٹا ایڈیشن جاری

گلمرگ میں کھیلو انڈیا ونٹر گیمز کا چھٹا ایڈیشن جاری

February 25, 2026 at 3:14 PM IST

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.