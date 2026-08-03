دفعہ 370 کی منسوخی کے سات سال بعد، کمزور پڑتا آر ٹی آئی کا نظام - جموں کشمیر آر ٹی آئی
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By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : August 3, 2026 at 8:47 PM IST
سرینگر (میر فرحت): مرکزی سرکار کی جانب سے پانچ اگست 2019کو جموں کشمیر کو حاصل خصوصی آئینی اختیار - دفعہ 370 کی منسوخی اور اسے ریاست سے یونین ٹیریٹری میں تبدیل کیے جانے کے بعد آر ٹی آئی ایکٹ سمیت کئی قوانین یا تو ختم ہوئے یا ان میں تبدیلی واقع ہوئی۔
جموں کشمیر میں آر ٹی آئی ایکٹ (RTI ACT) 2009 نافذ تھا اور آرٹیکل 370کی منسوخی کے بعد اس کی جگہ مرکزی حکومت نے حق معلومات قانون 2005 نافذ کیا۔ سال 2019تک جموں کشمیر میں جو حق معلومت قانون نافذ تھا اسے سول سوسائٹی گروپس نے برسوں تک جدوجہد کرنے کے بعد نافذ کرانے میں کامیابی حاصل کی تھی۔
نئے قانون پر مقامی آرٹی آئی کارکنان کا دعویٰ ہے کہ وہ انتہائی کمزور ہے ۔
سرینگر (میر فرحت): مرکزی سرکار کی جانب سے پانچ اگست 2019کو جموں کشمیر کو حاصل خصوصی آئینی اختیار - دفعہ 370 کی منسوخی اور اسے ریاست سے یونین ٹیریٹری میں تبدیل کیے جانے کے بعد آر ٹی آئی ایکٹ سمیت کئی قوانین یا تو ختم ہوئے یا ان میں تبدیلی واقع ہوئی۔
جموں کشمیر میں آر ٹی آئی ایکٹ (RTI ACT) 2009 نافذ تھا اور آرٹیکل 370کی منسوخی کے بعد اس کی جگہ مرکزی حکومت نے حق معلومات قانون 2005 نافذ کیا۔ سال 2019تک جموں کشمیر میں جو حق معلومت قانون نافذ تھا اسے سول سوسائٹی گروپس نے برسوں تک جدوجہد کرنے کے بعد نافذ کرانے میں کامیابی حاصل کی تھی۔
نئے قانون پر مقامی آرٹی آئی کارکنان کا دعویٰ ہے کہ وہ انتہائی کمزور ہے ۔