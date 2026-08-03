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دفعہ 370 کی منسوخی کے سات سال بعد، کمزور پڑتا آر ٹی آئی کا نظام - جموں کشمیر آر ٹی آئی

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آر ٹی آئی موومنٹ کے چیئرمین شیخ غلام رسول (ای ٹی وی بھارت)

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : August 3, 2026 at 8:47 PM IST

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سرینگر (میر فرحت): مرکزی سرکار کی جانب سے پانچ اگست 2019کو جموں کشمیر کو حاصل خصوصی آئینی اختیار - دفعہ 370 کی منسوخی اور اسے ریاست سے یونین ٹیریٹری میں تبدیل کیے جانے کے بعد آر ٹی آئی ایکٹ سمیت کئی قوانین یا تو ختم ہوئے یا ان میں تبدیلی واقع ہوئی۔

جموں کشمیر میں آر ٹی آئی ایکٹ  (RTI ACT) 2009 نافذ تھا اور آرٹیکل 370کی منسوخی کے بعد اس کی جگہ مرکزی حکومت نے حق معلومات قانون 2005 نافذ کیا۔  سال 2019تک جموں کشمیر میں جو حق معلومت قانون نافذ تھا اسے سول سوسائٹی گروپس نے برسوں تک جدوجہد کرنے کے بعد نافذ کرانے میں کامیابی حاصل کی تھی۔

نئے قانون پر مقامی آرٹی آئی کارکنان کا دعویٰ ہے کہ وہ انتہائی کمزور ہے ۔

سرینگر (میر فرحت): مرکزی سرکار کی جانب سے پانچ اگست 2019کو جموں کشمیر کو حاصل خصوصی آئینی اختیار - دفعہ 370 کی منسوخی اور اسے ریاست سے یونین ٹیریٹری میں تبدیل کیے جانے کے بعد آر ٹی آئی ایکٹ سمیت کئی قوانین یا تو ختم ہوئے یا ان میں تبدیلی واقع ہوئی۔

جموں کشمیر میں آر ٹی آئی ایکٹ  (RTI ACT) 2009 نافذ تھا اور آرٹیکل 370کی منسوخی کے بعد اس کی جگہ مرکزی حکومت نے حق معلومات قانون 2005 نافذ کیا۔  سال 2019تک جموں کشمیر میں جو حق معلومت قانون نافذ تھا اسے سول سوسائٹی گروپس نے برسوں تک جدوجہد کرنے کے بعد نافذ کرانے میں کامیابی حاصل کی تھی۔

نئے قانون پر مقامی آرٹی آئی کارکنان کا دعویٰ ہے کہ وہ انتہائی کمزور ہے ۔

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TAGGED:

KASHMIR
JAMMU KASHMIR RTI ACT
ARTICLE 370 ABROGATION
جموں کشمیر آر ٹی آئی
KASHMIR RTI POST 370 ABROGATION

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