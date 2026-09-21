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کشمیر کے سوپٹ، کولگام  کی زیارت، جہاں سات صوفی بھائیوں کا مزار ہے

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سوپٹ، کولگام  کی زیارت، جہاں سات صوفی بھائیوں کا مزار ہے (ای ٹی وی بھارت)

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : September 21, 2026 at 8:04 PM IST

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کولگام: جنوبی کشمیر کے کولگام ضلع کا سوپٹ علاقہ،  جہاں قدرتی حسن کے ساتھ صوفی روایات اور روحانی عقیدت کی ایک قدیم روایت بھی جڑی ہوئی ہے۔ یہاں حضرت سید صالح رحمۃ اللہ علیہ  اور ان کے چھ بھائیوں کے مزارات ہیں، جہاں آج بھی دور دور سے عقیدت مند حاضری دینے پہنچتے ہیں۔

مقامی روایات کے مطابق حضرت سید صالح اور ان کے چھ بھائی ایران کے شہر سمنان سے ہجرت کرکے کشمیر آئے تھے اور یہاں اسلامی تعلیمات خاص کر روحانی پیغام کو عام کیا۔

سوپٹ کی اس زیارت سے وابستہ ایک اور دلچسپ روایت یہاں موجود قدرتی چشمہ ہے۔  جس کا پانی زائرین تبرکاً استعمال کرتے ہیں۔

سوپٹ علاقے کی صدیوں پرانی زیارت گاہ عقیدت مندوں خاص کر کشمیریوں کے لیے صرف ایک عقیدت کا مرکز نہیں، بلکہ خطے کے تاریخی اور ثقافتی ورثے کا بھی حصہ ہے۔

کولگام: جنوبی کشمیر کے کولگام ضلع کا سوپٹ علاقہ،  جہاں قدرتی حسن کے ساتھ صوفی روایات اور روحانی عقیدت کی ایک قدیم روایت بھی جڑی ہوئی ہے۔ یہاں حضرت سید صالح رحمۃ اللہ علیہ  اور ان کے چھ بھائیوں کے مزارات ہیں، جہاں آج بھی دور دور سے عقیدت مند حاضری دینے پہنچتے ہیں۔

مقامی روایات کے مطابق حضرت سید صالح اور ان کے چھ بھائی ایران کے شہر سمنان سے ہجرت کرکے کشمیر آئے تھے اور یہاں اسلامی تعلیمات خاص کر روحانی پیغام کو عام کیا۔

سوپٹ کی اس زیارت سے وابستہ ایک اور دلچسپ روایت یہاں موجود قدرتی چشمہ ہے۔  جس کا پانی زائرین تبرکاً استعمال کرتے ہیں۔

سوپٹ علاقے کی صدیوں پرانی زیارت گاہ عقیدت مندوں خاص کر کشمیریوں کے لیے صرف ایک عقیدت کا مرکز نہیں، بلکہ خطے کے تاریخی اور ثقافتی ورثے کا بھی حصہ ہے۔

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TAGGED:

KULGAM SHRINE
KASHMIR SUFI HERITAGE
SOPAT DEVSAR SHRINE
سات صوفی بھائیوں کا مزار
KASHMIR SEVEN SUFI BROTHERS SHRINE

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