کانگریس لیڈر غلام احمد میر نے یاترا کے دوران ہائی پر عوامی مشکلات کا ازالہ کرنے کی وکالت کی - غلام احمد میر امرناتھ یاترا
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By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : July 7, 2026 at 5:55 PM IST|
Updated : July 7, 2026 at 6:08 PM IST
اننت ناگ (فیاض لولو): آل انڈیا کانگریس کمیٹی (AICC) کے جنرل سیکرٹری اور سینئر کانگریس لیڈر غلام احمد میر نے امرناتھ یاترا سیکورٹی کے دوران لوگوں کو سرینگر جموں نیشنل ہائی وے پر ہو رہی پریشانوں کا ازالہ کرنے کی اپیل کی۔
میر نے جنوبی کشمیر کے ڈورو، ویری ناگ میں کانگریس کے ایک پروگرام کے حاشیہ پر میڈیا نمائندوں کے ساتھ گفتگو کے دوران کہا کہ امرناتھ یاترا ملک کی ایک اہم مذہبی یاترا ہے جو صدیوں سے یہاں منعقد ہوتی آ رہی ہے۔ انہوں نے کشمیر اور کشمیریوں کی مہمان نوازی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ کشمیریوں نے ہمیشہ یاتریوں کی خدمات کی ہے تاہم نیشنل ہائی وے پر امرناتھ یاتریوں کے قافلے کی روانگی کے دوران عوام کو ہو رہی پریشانیوں کو فوری طور پر ازالہ کرنے کی تلقین کی۔
اننت ناگ (فیاض لولو): آل انڈیا کانگریس کمیٹی (AICC) کے جنرل سیکرٹری اور سینئر کانگریس لیڈر غلام احمد میر نے امرناتھ یاترا سیکورٹی کے دوران لوگوں کو سرینگر جموں نیشنل ہائی وے پر ہو رہی پریشانوں کا ازالہ کرنے کی اپیل کی۔
میر نے جنوبی کشمیر کے ڈورو، ویری ناگ میں کانگریس کے ایک پروگرام کے حاشیہ پر میڈیا نمائندوں کے ساتھ گفتگو کے دوران کہا کہ امرناتھ یاترا ملک کی ایک اہم مذہبی یاترا ہے جو صدیوں سے یہاں منعقد ہوتی آ رہی ہے۔ انہوں نے کشمیر اور کشمیریوں کی مہمان نوازی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ کشمیریوں نے ہمیشہ یاتریوں کی خدمات کی ہے تاہم نیشنل ہائی وے پر امرناتھ یاتریوں کے قافلے کی روانگی کے دوران عوام کو ہو رہی پریشانیوں کو فوری طور پر ازالہ کرنے کی تلقین کی۔