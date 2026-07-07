ETV Bharat / Videos

کانگریس لیڈر  غلام احمد میر نے یاترا کے دوران ہائی پر عوامی مشکلات کا ازالہ کرنے کی وکالت کی - غلام احمد میر امرناتھ یاترا

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
کانگریس لیڈر  غلام احمد میر (ای ٹی وی بھارت)

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : July 7, 2026 at 5:55 PM IST

|

Updated : July 7, 2026 at 6:08 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

اننت ناگ (فیاض لولو):  آل انڈیا کانگریس کمیٹی (AICC) کے جنرل سیکرٹری اور سینئر کانگریس لیڈر غلام احمد میر نے امرناتھ یاترا سیکورٹی کے دوران لوگوں کو سرینگر جموں نیشنل ہائی وے پر ہو رہی پریشانوں کا ازالہ کرنے کی اپیل کی۔

میر نے جنوبی کشمیر کے ڈورو، ویری ناگ میں کانگریس کے ایک پروگرام کے حاشیہ پر میڈیا نمائندوں کے ساتھ گفتگو کے دوران کہا کہ امرناتھ یاترا ملک کی ایک اہم مذہبی یاترا ہے جو صدیوں سے یہاں منعقد ہوتی آ رہی ہے۔ انہوں نے کشمیر اور کشمیریوں کی مہمان نوازی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ کشمیریوں نے ہمیشہ یاتریوں کی خدمات کی ہے تاہم نیشنل ہائی وے پر امرناتھ یاتریوں کے قافلے کی روانگی کے دوران عوام کو ہو رہی پریشانیوں کو فوری طور پر ازالہ کرنے کی تلقین کی۔

اننت ناگ (فیاض لولو):  آل انڈیا کانگریس کمیٹی (AICC) کے جنرل سیکرٹری اور سینئر کانگریس لیڈر غلام احمد میر نے امرناتھ یاترا سیکورٹی کے دوران لوگوں کو سرینگر جموں نیشنل ہائی وے پر ہو رہی پریشانوں کا ازالہ کرنے کی اپیل کی۔

میر نے جنوبی کشمیر کے ڈورو، ویری ناگ میں کانگریس کے ایک پروگرام کے حاشیہ پر میڈیا نمائندوں کے ساتھ گفتگو کے دوران کہا کہ امرناتھ یاترا ملک کی ایک اہم مذہبی یاترا ہے جو صدیوں سے یہاں منعقد ہوتی آ رہی ہے۔ انہوں نے کشمیر اور کشمیریوں کی مہمان نوازی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ کشمیریوں نے ہمیشہ یاتریوں کی خدمات کی ہے تاہم نیشنل ہائی وے پر امرناتھ یاتریوں کے قافلے کی روانگی کے دوران عوام کو ہو رہی پریشانیوں کو فوری طور پر ازالہ کرنے کی تلقین کی۔

Last Updated : July 7, 2026 at 6:08 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

G A MIR ON YATRA
AMARNATH YATRA
SRINAGAR JAMMU HIGHWAY
غلام احمد میر امرناتھ یاترا
CONGRESS LEADER G A MIR ON YATRA

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Jammu and Kashmir is a key region. The erstwhile state has been bifurcated into two union territories—Jammu and Kashmir and Ladakh. ETV Bharat has a dedicated team of reporters to bring in the happenings and incidents from across the region. With its presence, in most cases, ETV Bharat is the first to break any important story....view details

اسی موضوع پر

family of mahendra songara from rajasthan has been crafting marwari juti for four generations Urdu News

ہاتھ سے بنی ان راجستھانی جوتیوں کے دیوانے ہیں لوگ

July 7, 2026 at 12:10 PM IST
War Against Waste Campaign Launched at Anantnags Historic Panzath Spring Kashmir Urdu News

پانزتھ میں سوشل ریفارمز اینڈ کلین کشمیر کی وار اگینسٹ ویسٹ مہم

July 7, 2026 at 10:28 AM IST
nasha mukt abhiyan at sopore T20 lazzat cup concluded in sopore Urdu News

نوجوانوں کو منشیات سے دور رکھنے کے لیے سوپور میں ٹی ٹوئنٹی لذت کپ کا انعقاد

July 6, 2026 at 11:52 AM IST
Heavy rains trigger Flash floods in kishtwar doda of jammu and kashmir Urdu News

کشتواڑ اور ڈوڈہ میں اچانک سیلاب سے تباہی، قومی شاہراہ بند

July 6, 2026 at 10:38 AM IST

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.