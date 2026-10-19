ETV Bharat / Videos

پلوامہ میں حفاظتی دستوں نے انجام دی مشترکہ موک ڈرل

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
پلوامہ میں حفاظتی دستوں نے انجام دی مشترکہ موک ڈرل (ای ٹی وی بھارت)

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : October 19, 2026 at 3:46 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

پلوامہ: پلوامہ ضلع میں کاکہ پورہ ریلوے اسٹیشن پر حفاظتی دستوں اور سول محکموں کی مشترکہ ٹیم نے نے موک ڈرل کا انعقاد عمل میں لایا۔ منتظمین کے مطابق اس ماک ڈرل کا مقصد ہنگامی صورتحال کے دوران ایجنسیز کی تیاریوں اور باہمی تال میل کا جائزہ لینا ہے۔

ماک ڈرل کی مشق میں ریلوے پروٹیکشن فورس جموں کشمیر پولیس، سی آر پی ایف ، فائر فائٹرز کے علاوہ ایس ڈی آر ایف سمیت دیگر ایجنسیز کے اہلکاروں نے شرکت کی۔

حکام کے مطابق ماک ڈرل کا بنیادی مقصد "کسی بھی ناخوشگوار واقعے، ممکنہ خطرے یا دیگر ہنگامی صورتحال کے دوران مختلف محکموں کے درمیان مؤثر رابطہ قائم کرنا اور مشترکہ طور پر فوری و مؤثر کارروائی کو یقینی بنانا تھا۔"

واضح رہے کہ جموں کشمیر خاص کر وادی میں وقتاً فوقتاً اس طرح کی ماک ڈرلز انجام دی جاتی ہیں۔

پلوامہ: پلوامہ ضلع میں کاکہ پورہ ریلوے اسٹیشن پر حفاظتی دستوں اور سول محکموں کی مشترکہ ٹیم نے نے موک ڈرل کا انعقاد عمل میں لایا۔ منتظمین کے مطابق اس ماک ڈرل کا مقصد ہنگامی صورتحال کے دوران ایجنسیز کی تیاریوں اور باہمی تال میل کا جائزہ لینا ہے۔

ماک ڈرل کی مشق میں ریلوے پروٹیکشن فورس جموں کشمیر پولیس، سی آر پی ایف ، فائر فائٹرز کے علاوہ ایس ڈی آر ایف سمیت دیگر ایجنسیز کے اہلکاروں نے شرکت کی۔

حکام کے مطابق ماک ڈرل کا بنیادی مقصد "کسی بھی ناخوشگوار واقعے، ممکنہ خطرے یا دیگر ہنگامی صورتحال کے دوران مختلف محکموں کے درمیان مؤثر رابطہ قائم کرنا اور مشترکہ طور پر فوری و مؤثر کارروائی کو یقینی بنانا تھا۔"

واضح رہے کہ جموں کشمیر خاص کر وادی میں وقتاً فوقتاً اس طرح کی ماک ڈرلز انجام دی جاتی ہیں۔

For All Latest Updates

TAGGED:

MOCK DRILL PULWAMA
KAKAPORA RAILWAY STATION
KASHMIR MOCK DRILL
پلوامہ کشمیر ماک ڈرل
PULWAMA MOCK DRILL

اسی موضوع پر

CM Omar Abdullah Inaugurates 70th National School Games 2026 In Ganderbal, Urdu News

گاندربل میں 70ویں نیشنل اسکول گیمز 2026 کا شاندار افتتاح

October 19, 2026 at 4:49 PM IST
ایم ایل اے بشیر ویری نے واگہامہ میں پل کا سنگ بنیاد  رکھا

ایم ایل اے بشیر ویری نے واگہامہ میں پل کا سنگ بنیاد  رکھا

October 17, 2026 at 7:58 PM IST
Dr Talat Majid warned against interfering in purely religious and Shariah matters, Urdu News

ڈاکٹر طلعت مجید نے خالصتاً مذہبی اور شرعی معاملات میں مداخلت کرنے کے خلاف خبردار کیا

October 17, 2026 at 9:57 AM IST
خاتون افسر کے ساتھ رنجن راجیو کی 'بدزبانی' پر کشمیری ملازمین تنظیم برہم، کارروائی کا مطالبہ

خاتون افسر کے ساتھ راجیو رنجن کی 'بدزبانی' پر کشمیری ملازمین تنظیم برہم، کارروائی کا مطالبہ

October 16, 2026 at 7:44 PM IST

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.