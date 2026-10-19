پلوامہ میں حفاظتی دستوں نے انجام دی مشترکہ موک ڈرل
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By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : October 19, 2026 at 3:46 PM IST
پلوامہ: پلوامہ ضلع میں کاکہ پورہ ریلوے اسٹیشن پر حفاظتی دستوں اور سول محکموں کی مشترکہ ٹیم نے نے موک ڈرل کا انعقاد عمل میں لایا۔ منتظمین کے مطابق اس ماک ڈرل کا مقصد ہنگامی صورتحال کے دوران ایجنسیز کی تیاریوں اور باہمی تال میل کا جائزہ لینا ہے۔
ماک ڈرل کی مشق میں ریلوے پروٹیکشن فورس جموں کشمیر پولیس، سی آر پی ایف ، فائر فائٹرز کے علاوہ ایس ڈی آر ایف سمیت دیگر ایجنسیز کے اہلکاروں نے شرکت کی۔
حکام کے مطابق ماک ڈرل کا بنیادی مقصد "کسی بھی ناخوشگوار واقعے، ممکنہ خطرے یا دیگر ہنگامی صورتحال کے دوران مختلف محکموں کے درمیان مؤثر رابطہ قائم کرنا اور مشترکہ طور پر فوری و مؤثر کارروائی کو یقینی بنانا تھا۔"
واضح رہے کہ جموں کشمیر خاص کر وادی میں وقتاً فوقتاً اس طرح کی ماک ڈرلز انجام دی جاتی ہیں۔
پلوامہ: پلوامہ ضلع میں کاکہ پورہ ریلوے اسٹیشن پر حفاظتی دستوں اور سول محکموں کی مشترکہ ٹیم نے نے موک ڈرل کا انعقاد عمل میں لایا۔ منتظمین کے مطابق اس ماک ڈرل کا مقصد ہنگامی صورتحال کے دوران ایجنسیز کی تیاریوں اور باہمی تال میل کا جائزہ لینا ہے۔
ماک ڈرل کی مشق میں ریلوے پروٹیکشن فورس جموں کشمیر پولیس، سی آر پی ایف ، فائر فائٹرز کے علاوہ ایس ڈی آر ایف سمیت دیگر ایجنسیز کے اہلکاروں نے شرکت کی۔
حکام کے مطابق ماک ڈرل کا بنیادی مقصد "کسی بھی ناخوشگوار واقعے، ممکنہ خطرے یا دیگر ہنگامی صورتحال کے دوران مختلف محکموں کے درمیان مؤثر رابطہ قائم کرنا اور مشترکہ طور پر فوری و مؤثر کارروائی کو یقینی بنانا تھا۔"
واضح رہے کہ جموں کشمیر خاص کر وادی میں وقتاً فوقتاً اس طرح کی ماک ڈرلز انجام دی جاتی ہیں۔