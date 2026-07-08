شمالی کشمیر میں احتجاج، غرقاب بچے کی تلاش کے لیے ماہر ریسکیو ٹیم تعینات کرنے کا مطالبہ - تلیل بابر دس سالہ بچہ غرقاب
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By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : July 8, 2026 at 7:36 PM IST
بانڈی پورہ: ضلع بانڈی پورہ کے سرحدی قصبہ تلیل میں پیر کی شام غرقاب ہوئے دس سالہ بچے کی تلاش بدھ کو تیسرے روز میں داخل ہوئی تاہم لوگوں نے انتظامیہ پر سست روی کا الزام عائد کرتے ہوئے احتجاج کیا۔
بدھ کے روز تلیل، بانڈی پورہ نے احتجاج کرتے ہوئے کشن گنگا دریا میں غرقاب ہوئے بابر نامی دس سالہ بچے کی تلاش میں سرعت لائے جانے کا مطالبہ کیا۔ احتجاج کر رہے لوگوں نے الزام عائد کیا کہ بچے کی تلاش کے لیے حکام نے کوئی بھی تربیت یافتہ ریسکیو ٹیم رانہ نہیں کی جبکہ مقامی باشندے رضاکارانہ طور پر ہی ریسکیو کا بیشتر کام انجام دے رہے ہیں۔
بانڈی پورہ: ضلع بانڈی پورہ کے سرحدی قصبہ تلیل میں پیر کی شام غرقاب ہوئے دس سالہ بچے کی تلاش بدھ کو تیسرے روز میں داخل ہوئی تاہم لوگوں نے انتظامیہ پر سست روی کا الزام عائد کرتے ہوئے احتجاج کیا۔
بدھ کے روز تلیل، بانڈی پورہ نے احتجاج کرتے ہوئے کشن گنگا دریا میں غرقاب ہوئے بابر نامی دس سالہ بچے کی تلاش میں سرعت لائے جانے کا مطالبہ کیا۔ احتجاج کر رہے لوگوں نے الزام عائد کیا کہ بچے کی تلاش کے لیے حکام نے کوئی بھی تربیت یافتہ ریسکیو ٹیم رانہ نہیں کی جبکہ مقامی باشندے رضاکارانہ طور پر ہی ریسکیو کا بیشتر کام انجام دے رہے ہیں۔