اُدھم پور کی خواتین کو سلائی تربیت کے ذریعے باہنر بنایا جا رہا ہے - SBI TAILORING TRAINING

اُدھم پور کی خواتین کو سلائی تربیت کے ذریعے باہنر بنایا جا رہا ہے (ای ٹی وی بھارت)

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : February 9, 2026 at 2:36 PM IST

ادھم پور: جموں کشمیر کے پہاڑی اور دور دراز دیہی علاقوں میں رہائش پذیر خواتین کے لیے خود کفالت کا خواب اب حقیقت بنتا جا رہا ہے۔ صوبہ جموں کے اُدھم پور ضلع میں قائم ایس بی آئی رورل سیلف ایمپلائمنٹ ٹریننگ انسٹی ٹیوٹ خواتین کو ہنر فراہم کر کے بااختیار بنا رہا ہے۔

سلائی سینٹر میں خواتین کو نہ صرف سلائی کی تربیت فراہم کی جاتی ہے بلکہ ان کی رہائش اور کھانے پینے کا انتظام بھی مفت کیا جاتا ہے۔

اس طرح کی سرکاری اسکیموں اور تربیتی اداروں کی مدد سے اُدھم پور کی خواتین نہ صرف خود روزگار حاصل کر رہی ہیں بلکہ ایک باوقار اور خود مختار زندگی کی جانب بھی قدم بڑھا رہی ہیں۔

