جموں میں مردم شماری کے دوران روہنگیا پناہ گزین بھی فہرست میں شامل کیے جائیں گے - ROHINGYAS IN CENCUS
🎬 Watch Now: Feature Video
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : May 16, 2026 at 7:49 PM IST
جموں: جموں میونسپل کارپوریشن (جے ایم سی)نے واضح کیا مردم شماری 2026-27کے تحت سیلف اینومریشن یعنی مردم شماری کا پہلا فیز 17 مئی سے شروع ہوگا اور فہرست سازی میں ہر ایک شہری کو شمار اور شامل کیا جائے گا خواہ وہ مقامی ہو، پناہ گزین یا بین الاقوامی شہری۔ تاہم انہوں نے بتایا کہ یہ صرف مردم شماری ہوگی نہ کہ کسی فرد کا قانونی یا رہائشی ثبوت۔
جے ایم سی حکام نے جموں میں منعقدہ پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ یکم جون سے گھروں کی فہرست سازی کا عمل شروع ہوگا۔ اور مردم شماری سے وابستہ جے ایم سی اہلکار جموں کے کونے کونے میں رہائش پذیر ہر ایک فرد بشر کا اندراج کریں گے۔
انہوں نے کہا اس شمار میں ہر ایک شہری، خواہ اس کے پاس راشن کارڈ، ووٹر کارڈ ہو یا نہ ہو، خواہ وہ مہاجر ہو یا بین الاقوامی شہری۔ انہوں نے واضح کیا کہ مردم شماری میں قانونی یا غیر قانونی طور رہائش کے اعتبار سے مردم شماری نہیں کی جائے گی بلکہ ہر ایک شہری کو شامل کیا جائے گا جس میں بنگلہ دیشی شہری اور گزشتہ پانچ برس سے رہائش پذیر روہنگیا پناہ گزین بھی شامل ہوں گے۔
جموں: جموں میونسپل کارپوریشن (جے ایم سی)نے واضح کیا مردم شماری 2026-27کے تحت سیلف اینومریشن یعنی مردم شماری کا پہلا فیز 17 مئی سے شروع ہوگا اور فہرست سازی میں ہر ایک شہری کو شمار اور شامل کیا جائے گا خواہ وہ مقامی ہو، پناہ گزین یا بین الاقوامی شہری۔ تاہم انہوں نے بتایا کہ یہ صرف مردم شماری ہوگی نہ کہ کسی فرد کا قانونی یا رہائشی ثبوت۔
جے ایم سی حکام نے جموں میں منعقدہ پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ یکم جون سے گھروں کی فہرست سازی کا عمل شروع ہوگا۔ اور مردم شماری سے وابستہ جے ایم سی اہلکار جموں کے کونے کونے میں رہائش پذیر ہر ایک فرد بشر کا اندراج کریں گے۔
انہوں نے کہا اس شمار میں ہر ایک شہری، خواہ اس کے پاس راشن کارڈ، ووٹر کارڈ ہو یا نہ ہو، خواہ وہ مہاجر ہو یا بین الاقوامی شہری۔ انہوں نے واضح کیا کہ مردم شماری میں قانونی یا غیر قانونی طور رہائش کے اعتبار سے مردم شماری نہیں کی جائے گی بلکہ ہر ایک شہری کو شامل کیا جائے گا جس میں بنگلہ دیشی شہری اور گزشتہ پانچ برس سے رہائش پذیر روہنگیا پناہ گزین بھی شامل ہوں گے۔