روہنگیا پناہ گزین اپنی جھگیاں خود مسمار کرنے پر مجبور کیوں؟ - ROHINGYA MUSLIMS IN JAMMU
Published : October 23, 2025 at 4:36 PM IST
جموں (محمد اشرف گنائی): جموں میں برسوں سے مقیم روہنگیا پناہ گزینوں کی بجلی اور پانی کی سپلائی منقطع کرنے کے احکامات جاری کیے جانے کے اور مبینہ طور پولیس کی جانب سے جھگیاں خالی کرنے کا حکم دئے جانے کے بعد اب پناہ گزین خود ہی اپنے عارضی رہائشی ڈھانچے توڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔
پناہ گزینوں نے ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ انہیں مقامی پولیس نے جھگیاں خالی کرنے اور نقل مکانی کا حکم دیا ہے، جس کے بعد وہ خود ہی اپنے عارضی ڈھانچے توڑ رہے ہیں۔ برسوں سے جموں میں رہائش پذیر یہ پناہ گزین اپنے مستقبل کے بارے میں کافی فکر مند ہیں۔
