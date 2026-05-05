رام بن میں منشیات فروش کا ڈھابہ منہدم - ROADSIDE EATERY DEMOLISHED
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : May 5, 2026 at 5:03 PM IST
رامبن (نواز رونیال) : صوبہ جموں کے رامبن ضلع میں جموں کشمیر پولیس نے ایک منشیات فروش کا ڈھابہ منہدم کر دیا۔ رامبن پولیس نے محکمہ مال کے ہمراہ سرینگر جموں نیشنل ہائی وے (این ایچ-44) پر چندرکوٹ علاقے میں یہ کارروائی انجام دی۔
حکام کا کہنا ہے کہ قومی شاہراہ پر سڑک کے کنارے واقع یہ ڈھابہ نہ صرف سرکاری زمین پر غیر قانونی طور تعمیر کیا گیا تھا بلکہ اس کا مالک مبینہ طور پر منشیات فروشی میں ملوث تھا۔
رپورٹس کے مطابق "مکھن ڈھابہ" پر مبینہ طور پر آنے والے مسافروں، خاص کر ڈرائیوروں کو منشیات فروخت کی جاتی تھیں، اور منشیات فروشی کے نیٹ ورک کو پوری طرح سے ختم کرنے کے لیے یہ کارروئی انجام دی گئی۔
