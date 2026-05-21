ETV Bharat / Videos

طلباء کو سڑک پر حفاظتی اصولوں اور احتیاطی تدابیر سے آگاہ کرنے کی اہم پہل - EDUCATE STUDENTS ABOUT SAFETY RULES

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
پلوامہ میں روڈ سیفٹی آگاہی پروگرام (ETV Bharat)

By ETV Bharat Urdu Team

Published : May 21, 2026 at 4:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

پلوامہ، جموں وکشمیر (سید عادل مشتاق شاہ): دنیا بھر میں سڑک حادثات نوجوانوں کی اموات کی ایک بڑی وجہ بنتے جا رہے ہیں۔ ایسے حادثات کی روک تھام اور عوام کو سڑکوں پر حفاظتی تدابیر اختیار کرنے کے حوالے سے بیدار کرنے کے لیے مختلف ممالک میں مسلسل آگاہی پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں۔ اسی کے مدنظر چیف ایجوکیشن آفیسر پلوامہ کی جانب سے ریاستی روڈ سیفٹی کونسل جموں و کشمیر کے تعاون سے گورنمنٹ گرلز ہائیر سیکنڈری اسکول پلوامہ میں طلباء کو روڈ سیفٹی سے متعلق آگاہی فراہم کرنے کے لیے ایک بیداری پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔
 


سرکاری اعداد و شمار کے مطابق سال 2025 میں ملک بھر میں سڑک حادثات کے دوران 1.6 لاکھ سے زائد افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، جو گزشتہ برس کے مقابلے میں تقریباً 4 فیصد زیادہ ہے۔ اس طرح روزانہ اوسطاً 450 سے 485 اموات ملک کی سڑکوں پر پیش آنے والے حادثات کے باعث ہو رہی ہیں۔ ان حادثات پر قابو پانے اور قیمتی جانوں کو محفوظ بنانے کے لیے آگاہی پروگرام وقت کی اہم ضرورت بن چکے ہیں۔ دنیا بھر میں منعقد کیے جانے والے روڈ سیفٹی پروگراموں کا بنیادی مقصد حفاظت کے “4 Es” یعنی Education (تعلیم)، Enforcement (قانون کا نفاذ)، Engineering (انجینئرنگ) اور Emergency Care (ہنگامی طبی امداد) کو فروغ دینا ہے۔

جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ میں بھی سڑکوں پر حفاظتی شعور بیدار کرنے کے لیے مختلف پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں تاکہ عوام کو محفوظ ڈرائیونگ، ٹریفک قوانین اور حادثات کی صورت میں فوری اقدامات کے بارے میں آگاہ کیا جا سکے۔ ایس ڈی آر ایف، سول ڈیفنس اور ماہرین کی ٹیموں نے پروگرام کے دوران طلباء کے ساتھ اہم معلومات شیئر کیں اور بتایا کہ سڑک حادثات کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے، نیز سڑکوں پر کن حفاظتی اصولوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ چیف ایجوکیشن آفیسر پلوامہ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ طلباء قوم کا مستقبل ہوتے ہیں اور انہیں تعلیم دینا دراصل پورے معاشرے کو تعلیم دینے کے مترادف ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس نوعیت کے بیداری پروگرام ضلع کے تمام اسکولوں میں مرحلہ وار منعقد کیے جائیں گے تاکہ طلباء میں روڈ سیفٹی سے متعلق شعور اجاگر کیا جا سکے۔ 

پلوامہ، جموں وکشمیر (سید عادل مشتاق شاہ): دنیا بھر میں سڑک حادثات نوجوانوں کی اموات کی ایک بڑی وجہ بنتے جا رہے ہیں۔ ایسے حادثات کی روک تھام اور عوام کو سڑکوں پر حفاظتی تدابیر اختیار کرنے کے حوالے سے بیدار کرنے کے لیے مختلف ممالک میں مسلسل آگاہی پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں۔ اسی کے مدنظر چیف ایجوکیشن آفیسر پلوامہ کی جانب سے ریاستی روڈ سیفٹی کونسل جموں و کشمیر کے تعاون سے گورنمنٹ گرلز ہائیر سیکنڈری اسکول پلوامہ میں طلباء کو روڈ سیفٹی سے متعلق آگاہی فراہم کرنے کے لیے ایک بیداری پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔
 


سرکاری اعداد و شمار کے مطابق سال 2025 میں ملک بھر میں سڑک حادثات کے دوران 1.6 لاکھ سے زائد افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، جو گزشتہ برس کے مقابلے میں تقریباً 4 فیصد زیادہ ہے۔ اس طرح روزانہ اوسطاً 450 سے 485 اموات ملک کی سڑکوں پر پیش آنے والے حادثات کے باعث ہو رہی ہیں۔ ان حادثات پر قابو پانے اور قیمتی جانوں کو محفوظ بنانے کے لیے آگاہی پروگرام وقت کی اہم ضرورت بن چکے ہیں۔ دنیا بھر میں منعقد کیے جانے والے روڈ سیفٹی پروگراموں کا بنیادی مقصد حفاظت کے “4 Es” یعنی Education (تعلیم)، Enforcement (قانون کا نفاذ)، Engineering (انجینئرنگ) اور Emergency Care (ہنگامی طبی امداد) کو فروغ دینا ہے۔

جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ میں بھی سڑکوں پر حفاظتی شعور بیدار کرنے کے لیے مختلف پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں تاکہ عوام کو محفوظ ڈرائیونگ، ٹریفک قوانین اور حادثات کی صورت میں فوری اقدامات کے بارے میں آگاہ کیا جا سکے۔ ایس ڈی آر ایف، سول ڈیفنس اور ماہرین کی ٹیموں نے پروگرام کے دوران طلباء کے ساتھ اہم معلومات شیئر کیں اور بتایا کہ سڑک حادثات کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے، نیز سڑکوں پر کن حفاظتی اصولوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ چیف ایجوکیشن آفیسر پلوامہ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ طلباء قوم کا مستقبل ہوتے ہیں اور انہیں تعلیم دینا دراصل پورے معاشرے کو تعلیم دینے کے مترادف ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس نوعیت کے بیداری پروگرام ضلع کے تمام اسکولوں میں مرحلہ وار منعقد کیے جائیں گے تاکہ طلباء میں روڈ سیفٹی سے متعلق شعور اجاگر کیا جا سکے۔ 

For All Latest Updates

TAGGED:

PULWAMA ROAD SAFETY PROGRAM
ROAD SAFETY AWARENESS PROGRAM
ROAD SAFETY AWARENESS IN PULWAMA
EDUCATE STUDENTS ABOUT SAFETY RULES
EDUCATE STUDENTS ABOUT SAFETY RULES

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Urdu Team

...view details

اسی موضوع پر

کشمیر کے بالائی علاقوں میں تازہ برفباری

کشمیر کے بالائی علاقوں میں تازہ برفباری

May 21, 2026 at 2:07 PM IST
approach road and two small tunnels Construction completed, Zojila Tunnel nearing completion, 210 meters of excavation work remaining Urdu News

زوجیلا ٹنل تکمیل کے قریب، دو سو دس میٹر کی کھدائی کا کام باقی

May 20, 2026 at 5:20 PM IST
رامبن میں دلدوز سڑک حادثہ، ایک ہلاک، 16 زخمی

رامبن میں دلدوز سڑک حادثہ، ایک ہلاک، 16 زخمی

May 19, 2026 at 2:17 PM IST
Forest Department Issues Eviction Notices in Ramban and Batote Forest Divisions Urdu News

رامبن اور بٹوٹ فاریسٹ ڈویژن محکمۂ جنگلات کی جانب سے بے دخلی کے نوٹس جاری

May 19, 2026 at 9:40 AM IST

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.