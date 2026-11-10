ETV Bharat / Videos

کشمیر کی ابھرتی گلوکارہ 'جمیلہ بشیر' کے بیشتر گیت سوشل میڈیا پر ہورہے ہیں وائرل

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
کشمیر کی ابھرتی گلوکارہ 'جمیلہ بشیر' کے بیشتر گیت سوشل میڈیا پر ہورہے ہیں وائرل (ETV BHARAT)

By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 10, 2026 at 3:14 PM IST

|

Updated : November 10, 2026 at 3:22 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

وادی کشمیر کے نوجوان جہاں اداکاری، فلم سازی اور گلوکاری میں اپنی بھر پور صلاحیت کا مظاہرے کر کے قابل تعریف کام انجام دے رہے ہیں۔ ایسے بھی نوجوان گلوکار ہیں جوکہ کافی کم وقت میں بطور گلور لوگوں میں اپنی پہچان بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ انہی میں گلوکارہ جمیلہ بشیر عرف سادیہ بشیر کا نام شامل ہیں۔
 یہ نوجوان گلوکارہ نہ صرف سمی کلاسیکی بلکہ کشمیری فوک، غزلیں اور بالی ووڈ نغمے بھی گاتی ہیں اور ان کے کئی کشمیری گیت سوشل میڈیا پر اس وقت وائرل ہیں۔ لوگ خاص کر موسیقی کے شوقین ان کی گائیکی کو بے حد پسند کر رہے ہیں۔

وادی کشمیر کے نوجوان جہاں اداکاری، فلم سازی اور گلوکاری میں اپنی بھر پور صلاحیت کا مظاہرے کر کے قابل تعریف کام انجام دے رہے ہیں۔ ایسے بھی نوجوان گلوکار ہیں جوکہ کافی کم وقت میں بطور گلور لوگوں میں اپنی پہچان بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ انہی میں گلوکارہ جمیلہ بشیر عرف سادیہ بشیر کا نام شامل ہیں۔
 یہ نوجوان گلوکارہ نہ صرف سمی کلاسیکی بلکہ کشمیری فوک، غزلیں اور بالی ووڈ نغمے بھی گاتی ہیں اور ان کے کئی کشمیری گیت سوشل میڈیا پر اس وقت وائرل ہیں۔ لوگ خاص کر موسیقی کے شوقین ان کی گائیکی کو بے حد پسند کر رہے ہیں۔

Last Updated : November 10, 2026 at 3:22 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

JAMEELA BASHEER
SINGER JAMEELA BASHEER
کشمیری گلوکارہ

اسی موضوع پر

IUST Awantipora ready to celebrate foundation day tomorrow, Urdu News

اونتی پورہ یونیورسٹی کا یوم تاسیس

November 10, 2026 at 12:25 PM IST
Dr Talat Majeed Distances Himself from JDF Questions Party Unity Says JK Political Destiny Lies with India, Urdu News

جموں و کشمیر کا سیاسی مستقبل بھارت کے ساتھ وابستہ

November 8, 2026 at 5:00 PM IST
سرینگر جموں ہائی وے پر سیکورٹی سخت، جامہ تلاشیوں کا سلسلہ جاری

سرینگر جموں ہائی وے پر سیکورٹی سخت، جامہ تلاشیوں کا سلسلہ جاری

November 7, 2026 at 4:26 PM IST
National Conference Anantnag district welcomes the decision to make Altaf Ahmad Wani alias Altaf Kaloo a minister, Urdu News

اننت ناگ میں نیشنل کانفرنس کارکنوں نے الطاف احمد کلو کو وزیر بنانے کے اعلان کا کیا خیرمقدم

November 5, 2026 at 1:20 PM IST

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.