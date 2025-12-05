ETV Bharat / Videos

کشمیر، مغلیہ دور کی 400قدیم مسجد کی بحالی کا آغاز - HISTORIC MUGHAL MASJID RESTORATION

By ETV Bharat Urdu Team

Published : December 5, 2025 at 5:20 PM IST

1 Min Read
پلوامہ: جنوبی کشمیر کے پلوامہ ضلع میں شادی مرگ علاقے میں واقع مغلیہ دور کی اس تاریخی مسجد کی شان رفتہ بحال کرنے کے عوامی مطالبات کے بعد حکومت نے اس چار سو سالہ قدیم مسجد کی مرمت اور بحالی کے لیے 22 لاکھ روپے منظور کیے ہیں۔  

محکمہ آثار قدیمہ کی نگرانی اور مقامی اوقاف کمیٹی کے اشتراک سے اس تاریخی عمارت کو اس کے اصل مغلیہ طرزِ تعمیر کے مطابق بحال کیا جائے گا۔  

یہ بحالی محض ایک عمارت کی مرمت نہیں، بلکہ شادی مرگ کی تاریخ، تہذیب اور شناخت کو دوبارہ زندہ کرنے کا عمل ہے۔ کیونکہ صدیوں پرانی اس عبادت گاہ نے نہ صرف اس بستی کی روحانی شناخت سنبھالے رکھی ہے بلکہ کشمیر کے فنِ تعمیر کی شاندار تاریخ کو بھی اپنے اندر سمویا ہوا ہے۔

