راجوری، سڑک کی تعمیر کے دوران رہائشی مکانوں میں پڑ گئی دراڑیں - HOUSES DAMAGED BY ROAD CONSTRUCTION

راجوری، سڑک کی تعمیر کے دوران رہائشی مکانوں میں پڑ گئی دراڑیں (ای ٹی وی بھارت)

By ETV Bharat Urdu Team

Published : March 6, 2026 at 2:22 PM IST

1 Min Read
راجوری: سرحدی ضلع راجوری میں سڑک کی تعمیر و کھدائی کے دوران مکانوں میں دراڑیں پڑنے کا معاملہ پیش آیا ہے۔  یہ واقعہ لوگوں ضلع کے سب ڈویزن تھنہ منڈی کے نیلی پنچایت میں اُس وقت پیش آیا جب مقامی باشندوں کے مطابق پی ایم جی ایس وائی (PMGSY)کے تحت ایک سڑک کے کام کو منظوری ملنے کے بعد کام شروع کیا گیا۔

لوگوں نے بتایا کہ سڑک کی تعمیر کا کام جوں ہی اس علاقے تک پہنچا اور مشینون کے ذریعے  سڑک کی کھدائی کی گئی تو اس دوران علاقے میں زمین ڈھنس گئی اور پہاڑی علاقے میں دراڑیں پڑنے لگیں جس نے قریبی رہائشی مکانات کو سخت نقصان پہنچایا۔

زمین دھنسنے سے رہائشی مکانوں کے در و دیوار بھی متاثر ہوئے اور لوگوں کے مطابق یہ اب قابل رہائش نہیں رہے اور ان میں رہائش پذیر کم از کم گیارہ کنبے چھت سے محروم ہو گئے۔ متاثرین نے فوری امداد اور معاوضے کا مطالبہ کیا ہے۔

RAJOURI LANDSLIDE
RAJOURI RESIDENTIAL HOUSES DAMAGED
RAJOURI FAMILES HOMELESS
کشمیر راجوری
HOUSES DAMAGED BY ROAD CONSTRUCTION

ETV Bharat Urdu Team

ایڈیٹر کی پسند

