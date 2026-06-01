پہلگام میں غرقاب شہری کی بازیابی کی کوششوں میں 'سست روی' کا الزام - PAHALGM DROWNING
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : June 1, 2026 at 6:07 PM IST
پہلگام : معروف سیاحتی مقام پہلگام کے لِدر دریا میں گزشتہ روز سرینگر کے رہائشی محمد اشرف میر غرقاب ہوئے تھے۔ آج دوسرے روز بھی ان کی بازیابی کوششیں جاری ہیں تاہم اہل خانہ نے ریسکیو آپریشن میں سست رفتاری کا الزام عائد کیا گیا ہے۔
این ڈی آر ایف ،ایس ڈی آر ایف، جموں و کشمیر پولیس کی ریسکیو ٹیمیں لدر کے تیز بہاؤ کے باوجود ریسکیو آپریشن جاری رکھے ہوئے ہیں، اور لاش کی بازیابی کے لیے ہر ممکن کوشش انجام دی جا رہی ہے۔ وہیں یسکیو آپریشن میں مقامی لوگ بھی شامل ہوئے ہیں جس کی متوفی کے اہل خانہ نے کافی سراہنا کی ہے تاہم انہوں نے سرچ آپریشن میں مزید تیزی لائے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔
پہلگام : معروف سیاحتی مقام پہلگام کے لِدر دریا میں گزشتہ روز سرینگر کے رہائشی محمد اشرف میر غرقاب ہوئے تھے۔ آج دوسرے روز بھی ان کی بازیابی کوششیں جاری ہیں تاہم اہل خانہ نے ریسکیو آپریشن میں سست رفتاری کا الزام عائد کیا گیا ہے۔
این ڈی آر ایف ،ایس ڈی آر ایف، جموں و کشمیر پولیس کی ریسکیو ٹیمیں لدر کے تیز بہاؤ کے باوجود ریسکیو آپریشن جاری رکھے ہوئے ہیں، اور لاش کی بازیابی کے لیے ہر ممکن کوشش انجام دی جا رہی ہے۔ وہیں یسکیو آپریشن میں مقامی لوگ بھی شامل ہوئے ہیں جس کی متوفی کے اہل خانہ نے کافی سراہنا کی ہے تاہم انہوں نے سرچ آپریشن میں مزید تیزی لائے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔