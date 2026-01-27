ETV Bharat / Videos

راموجی فلم سٹی میں 77ویں یوم جمہوریہ کی تقریبات: ایم ڈی چیروکوری وجےشوری نے ترنگا لہرایا - REPUBLIC DAY AT RAMOJI FILM CITY

راموجی فلم سٹی میں 77ویں یوم جمہوریہ کی تقریبات (ETV Bharat)

By ETV Bharat Urdu Team

Published : January 27, 2026 at 3:32 PM IST

حیدرآباد: 77ویں یوم جمہوریہ کی تقریبات پیر کو دنیا کے مشہور راموجی فلم سٹی میں شاندار طریقے سے منعقد کی گئیں۔ راموجی فلم سٹی کے منیجنگ ڈائریکٹر چروکوری وجےشوری نے اس تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور قومی پرچم لہرایا۔ راموجی فلم سٹی کے سیکورٹی اہلکاروں نے انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا۔ انہوں نے تمام ملازمین کو یوم جمہوریہ کی دلی مبارکباد پیش کی اور اتحاد اور لگن کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ اس موقع پر راموجی راؤ کے پوتے چیروکوری پورن سوجے، مختلف محکموں کے سربراہان اور راموجی فلم سٹی، ایناڈو، ای ٹی وی، ای ٹی وی بھارت، اور ڈولفن ہوٹلس کے ملازمین موجود تھے۔

