ETV Bharat / Videos

ضمانت پر رہا انجینئر رشید نے کی والد کی عیادت - ER RASHID VISITS AILING FATHER

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ضمانت پر رہا انجینئر رشید نے کی والد کی عیادت (ای ٹی وی بھارت)

By ETV Bharat Urdu Team

Published : April 30, 2026 at 6:08 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

سرینگر (جاوید ڈار): بارہمولہ سے منتکب رکن پارلیمنٹ انجینئر رشید دہلی سے جمعرات کو سرینگر ائر پورٹ پہنچے جہاں سے وہ ایس ایم ایچ ایس (SMHS) اسپتال پہنچے اور  علیل والد کی عیادت کی۔

یاد رہے کہ ممبر پارلیمنٹ انجینئر رشید کو دہلی ہائی کورٹ نے منگل کو ایک ہفتے کی عبوری ضمانت پر رہا کیا، تاکہ وہ اسپتال میں زیر علاج اپنے والد کی عیادت کر سکیں۔  تاہم اس دوران کورٹ کی جانب سے ان پر کچھ شرائط لاگو کی گئی ہیں جن میں میڈیا سے دوری بہنائے رکھنا بھی شامل ہے۔

اسی وجہ سے ایس ایم ایچ اسپتال پہنچنے پر انجینئر رشید نے میڈیا نمائندوں کے ساتھ بات نہیں  کی، گرچہ کثیر تعداد میں صحافی ان کے منتظر تھے۔

For All Latest Updates

TAGGED:

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Urdu Team

...view details

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.