ضمانت پر رہا انجینئر رشید نے کی والد کی عیادت - ER RASHID VISITS AILING FATHER
Published : April 30, 2026 at 6:08 PM IST
سرینگر (جاوید ڈار): بارہمولہ سے منتکب رکن پارلیمنٹ انجینئر رشید دہلی سے جمعرات کو سرینگر ائر پورٹ پہنچے جہاں سے وہ ایس ایم ایچ ایس (SMHS) اسپتال پہنچے اور علیل والد کی عیادت کی۔
یاد رہے کہ ممبر پارلیمنٹ انجینئر رشید کو دہلی ہائی کورٹ نے منگل کو ایک ہفتے کی عبوری ضمانت پر رہا کیا، تاکہ وہ اسپتال میں زیر علاج اپنے والد کی عیادت کر سکیں۔ تاہم اس دوران کورٹ کی جانب سے ان پر کچھ شرائط لاگو کی گئی ہیں جن میں میڈیا سے دوری بہنائے رکھنا بھی شامل ہے۔
اسی وجہ سے ایس ایم ایچ اسپتال پہنچنے پر انجینئر رشید نے میڈیا نمائندوں کے ساتھ بات نہیں کی، گرچہ کثیر تعداد میں صحافی ان کے منتظر تھے۔
