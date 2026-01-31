ETV Bharat / Videos

ہرن کی نایاب قسم ’بارکنگ ڈیئر‘ شمالی کشمیر میں نمودار، وائلڈ لائف نے کیا ریسکیو - KASHMIR BARING DEER SPOTTED

ہرن کی نایاب قسم ’بارکنگ ڈیئر‘ شمالی کشمیر میں نمودار، وائلڈ لائف نے کیا ریسکیو (ای ٹی وی بھارت)

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : January 31, 2026 at 1:39 PM IST

بارہمولہ : شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ کے سرحدی علاقہ اوڑی میں محکمہ وائلڈ لائف نے ہرن کی نایاب نسل کے بارکنگ ڈیئر (مونجیک) کے ایک مادہ بچے کو ریسکیو کیا ہے۔ حکام کے مطابق اس نسل کو علاقے میں پہلی بار دیکھا گیا ہے۔

حکام کے مطابق خود کو آوارہ کتوں کے حملے سے بچاتے ہوئے یہ ہرنوٹا لوگوں کی نظر میں آیا جنہوں نے بروقت کارروائی سے اس کی جان بچا لی۔ ریسکیو کے بعد ہرن کے بچے کو طبی جانچ کے لیے ریسکیو سنٹر منتقل کیا گیا جہاں اس کی حالت بہتر پائی گئی۔ محکمہ کا کہنا ہے کہ علاج مکمل ہونے کے بعد ہرن کو پہلگام کے قدرتی مسکن میں چھوڑ دیا جائے گا۔

BARKING DEER RESCUED
BARKING DEAR FAWN RESCUED
JK WILDLIFE
KASHMIR WILDLIFE
KASHMIR BARING DEER SPOTTED

