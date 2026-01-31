ہرن کی نایاب قسم ’بارکنگ ڈیئر‘ شمالی کشمیر میں نمودار، وائلڈ لائف نے کیا ریسکیو - KASHMIR BARING DEER SPOTTED
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : January 31, 2026 at 1:39 PM IST
بارہمولہ : شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ کے سرحدی علاقہ اوڑی میں محکمہ وائلڈ لائف نے ہرن کی نایاب نسل کے بارکنگ ڈیئر (مونجیک) کے ایک مادہ بچے کو ریسکیو کیا ہے۔ حکام کے مطابق اس نسل کو علاقے میں پہلی بار دیکھا گیا ہے۔
حکام کے مطابق خود کو آوارہ کتوں کے حملے سے بچاتے ہوئے یہ ہرنوٹا لوگوں کی نظر میں آیا جنہوں نے بروقت کارروائی سے اس کی جان بچا لی۔ ریسکیو کے بعد ہرن کے بچے کو طبی جانچ کے لیے ریسکیو سنٹر منتقل کیا گیا جہاں اس کی حالت بہتر پائی گئی۔ محکمہ کا کہنا ہے کہ علاج مکمل ہونے کے بعد ہرن کو پہلگام کے قدرتی مسکن میں چھوڑ دیا جائے گا۔
