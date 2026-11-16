راموجی ایکسیلنس ایوارڈز 2026 لائیو: آنجہانی راموجی راؤ کے لازوال جذبے کا جشن

راموجی ایکسیلنس ایوارڈز 2026 لائیو: آنجہانی راموجی راؤ کے لازوال جذبے کا جشن
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Published : November 16, 2026 at 6:36 PM IST|
Updated : November 16, 2026 at 6:57 PM IST
وجے واڑہ، آندھرا پردیش: آندھرا پردیش کے شہر وجے واڑہ کے ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کلا ویدیکا میں راموجی ایکسیلنس ایوارڈز کے دوسرے ایڈیشن کی تقریب جاری ہے۔ آج (یعنی 16 نومبر 2026 کو) ملک بھر کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی نو نمایاں شخصیات کو اعزاز سے نوازا جا رہا ہے۔ ایوارڈز کی یہ تقریب میڈیا کے دور اندیش رہنما اور راموجی گروپ کے بانی آنجہانی راموجی راؤ کے 90ویں یومِ پیدائش کے موقع پر منعقد کی جا رہی ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ تقریب میں بطور مہمانِ خصوصی شرکت کر رہے ہیں، جب کہ آندھرا پردیش کے گورنر جسٹس ایس عبدالنذیر، وزیر اعلیٰ این چندرا بابو نائیڈو اور نائب وزیر اعلیٰ پون کلیان مہمانانِ اعزازی ہیں۔
اس کے علاوہ کئی دیگر مرکزی وزراء اور مختلف شعبوں کی ممتاز شخصیات بھی تقریب میں شریک ہیں۔ گزشتہ سال آنجہانی راموجی راؤ کی یاد میں شروع کیے گئے اور دیانتداری، عزم اور خدمت کے ان کے اصولوں سے متاثر یہ ایوارڈز ان افراد کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں جنہوں نے ذاتی کامیابیوں سے آگے بڑھ کر مواقع پیدا کیے، چیلنجز کا مقابلہ کیا اور ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کیا۔
جن نو زمروں (کیٹیگریز) میں یہ ایوارڈز دیے جا رہے ہیں، ان میں صحافت، فنون و ثقافت، دیہی ترقی و زراعت، سائنس و ٹیکنالوجی، خدمتِ انسانیت، باصلاحیت خاتون، یوتھ آئیکون، تعلیم اور طب و صحت شامل ہیں۔
ان نو زمروں (کیٹیگریز) میں یہ ایوارڈز دیے جا رہے ہیں!
|تعلیم
|Education
|صحافت
|Journalism
|یوتھ آئیکون
|Youth Icon
|سماجی خدمت
|Social Service
|فنون و ثقافت
|Arts & Culture
|طب و صحت
|Medicine & Health
|سائنس و ٹیکنالوجی
|Science & Technology
|خواتین کو بااختیار بنانا
|Women Empowerment
|دیہی ترقی و زراعت کا کام
|Rural Development & Agriculture
تعلیم اور طب و صحت کے زمروں کا اضافہ اس سال کیا گیا ہے، جس کے بعد اعزاز پانے والوں کی تعداد پہلے ایڈیشن کے سات کے مقابلے میں بڑھ کر نو ہو گئی ہے۔ ہر ایوارڈ یافتہ شخصیت کو ایک یادگاری شیلڈ (مومنٹو)، توصیفی سند اور 10 لاکھ روپے نقد انعام دیا جا رہا ہے۔
وجے واڑہ، آندھرا پردیش: آندھرا پردیش کے شہر وجے واڑہ کے ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کلا ویدیکا میں راموجی ایکسیلنس ایوارڈز کے دوسرے ایڈیشن کی تقریب جاری ہے۔ آج (یعنی 16 نومبر 2026 کو) ملک بھر کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی نو نمایاں شخصیات کو اعزاز سے نوازا جا رہا ہے۔ ایوارڈز کی یہ تقریب میڈیا کے دور اندیش رہنما اور راموجی گروپ کے بانی آنجہانی راموجی راؤ کے 90ویں یومِ پیدائش کے موقع پر منعقد کی جا رہی ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ تقریب میں بطور مہمانِ خصوصی شرکت کر رہے ہیں، جب کہ آندھرا پردیش کے گورنر جسٹس ایس عبدالنذیر، وزیر اعلیٰ این چندرا بابو نائیڈو اور نائب وزیر اعلیٰ پون کلیان مہمانانِ اعزازی ہیں۔
اس کے علاوہ کئی دیگر مرکزی وزراء اور مختلف شعبوں کی ممتاز شخصیات بھی تقریب میں شریک ہیں۔ گزشتہ سال آنجہانی راموجی راؤ کی یاد میں شروع کیے گئے اور دیانتداری، عزم اور خدمت کے ان کے اصولوں سے متاثر یہ ایوارڈز ان افراد کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں جنہوں نے ذاتی کامیابیوں سے آگے بڑھ کر مواقع پیدا کیے، چیلنجز کا مقابلہ کیا اور ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کیا۔
جن نو زمروں (کیٹیگریز) میں یہ ایوارڈز دیے جا رہے ہیں، ان میں صحافت، فنون و ثقافت، دیہی ترقی و زراعت، سائنس و ٹیکنالوجی، خدمتِ انسانیت، باصلاحیت خاتون، یوتھ آئیکون، تعلیم اور طب و صحت شامل ہیں۔
ان نو زمروں (کیٹیگریز) میں یہ ایوارڈز دیے جا رہے ہیں!
|تعلیم
|Education
|صحافت
|Journalism
|یوتھ آئیکون
|Youth Icon
|سماجی خدمت
|Social Service
|فنون و ثقافت
|Arts & Culture
|طب و صحت
|Medicine & Health
|سائنس و ٹیکنالوجی
|Science & Technology
|خواتین کو بااختیار بنانا
|Women Empowerment
|دیہی ترقی و زراعت کا کام
|Rural Development & Agriculture
تعلیم اور طب و صحت کے زمروں کا اضافہ اس سال کیا گیا ہے، جس کے بعد اعزاز پانے والوں کی تعداد پہلے ایڈیشن کے سات کے مقابلے میں بڑھ کر نو ہو گئی ہے۔ ہر ایوارڈ یافتہ شخصیت کو ایک یادگاری شیلڈ (مومنٹو)، توصیفی سند اور 10 لاکھ روپے نقد انعام دیا جا رہا ہے۔