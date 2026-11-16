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راموجی ایکسیلنس ایوارڈز 2026 لائیو: آنجہانی راموجی راؤ کے لازوال جذبے کا جشن

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سیکنڈ راموجی ایکسیلنس ایوارڈز 2026 (Photo Credit; ETV BHARAT GFX)

By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 16, 2026 at 6:36 PM IST

|

Updated : November 16, 2026 at 6:57 PM IST

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وجے واڑہ، آندھرا پردیش: آندھرا پردیش کے شہر وجے واڑہ کے ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کلا ویدیکا میں راموجی ایکسیلنس ایوارڈز کے دوسرے ایڈیشن کی تقریب جاری ہے۔ آج (یعنی 16 نومبر 2026 کو) ملک بھر کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی نو نمایاں شخصیات کو اعزاز سے نوازا جا رہا ہے۔ ایوارڈز کی یہ تقریب میڈیا کے دور اندیش رہنما اور راموجی گروپ کے بانی آنجہانی راموجی راؤ کے 90ویں یومِ پیدائش کے موقع پر منعقد کی جا رہی ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ تقریب میں بطور مہمانِ خصوصی شرکت کر رہے ہیں، جب کہ آندھرا پردیش کے گورنر جسٹس ایس عبدالنذیر، وزیر اعلیٰ این چندرا بابو نائیڈو اور نائب وزیر اعلیٰ پون کلیان مہمانانِ اعزازی ہیں۔ 

اس کے علاوہ کئی دیگر مرکزی وزراء اور مختلف شعبوں کی ممتاز شخصیات بھی تقریب میں شریک ہیں۔ گزشتہ سال آنجہانی راموجی راؤ کی یاد میں شروع کیے گئے اور دیانتداری، عزم اور خدمت کے ان کے اصولوں سے متاثر یہ ایوارڈز ان افراد کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں جنہوں نے ذاتی کامیابیوں سے آگے بڑھ کر مواقع پیدا کیے، چیلنجز کا مقابلہ کیا اور ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کیا۔ 

جن نو زمروں (کیٹیگریز) میں یہ ایوارڈز دیے جا رہے ہیں، ان میں صحافت، فنون و ثقافت، دیہی ترقی و زراعت، سائنس و ٹیکنالوجی، خدمتِ انسانیت، باصلاحیت خاتون، یوتھ آئیکون، تعلیم اور طب و صحت شامل ہیں۔ 

 

ان نو زمروں (کیٹیگریز) میں یہ ایوارڈز دیے جا رہے ہیں!

تعلیمEducation
صحافتJournalism
یوتھ آئیکونYouth Icon
سماجی خدمتSocial Service
فنون و ثقافتArts & Culture
طب و صحتMedicine & Health
سائنس و ٹیکنالوجیScience & Technology
خواتین کو بااختیار بناناWomen Empowerment
دیہی ترقی و زراعت کا کامRural Development & Agriculture

 

تعلیم اور طب و صحت کے زمروں کا اضافہ اس سال کیا گیا ہے، جس کے بعد اعزاز پانے والوں کی تعداد پہلے ایڈیشن کے سات کے مقابلے میں بڑھ کر نو ہو گئی ہے۔ ہر ایوارڈ یافتہ شخصیت کو ایک یادگاری شیلڈ (مومنٹو)، توصیفی سند اور 10 لاکھ روپے نقد انعام دیا جا رہا ہے۔ 

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راموجی ایکسی لینس ایوارڈز 2026 پیر کو وجے واڑہ میں پیش کیے جائیں گے

 

وجے واڑہ، آندھرا پردیش: آندھرا پردیش کے شہر وجے واڑہ کے ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کلا ویدیکا میں راموجی ایکسیلنس ایوارڈز کے دوسرے ایڈیشن کی تقریب جاری ہے۔ آج (یعنی 16 نومبر 2026 کو) ملک بھر کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی نو نمایاں شخصیات کو اعزاز سے نوازا جا رہا ہے۔ ایوارڈز کی یہ تقریب میڈیا کے دور اندیش رہنما اور راموجی گروپ کے بانی آنجہانی راموجی راؤ کے 90ویں یومِ پیدائش کے موقع پر منعقد کی جا رہی ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ تقریب میں بطور مہمانِ خصوصی شرکت کر رہے ہیں، جب کہ آندھرا پردیش کے گورنر جسٹس ایس عبدالنذیر، وزیر اعلیٰ این چندرا بابو نائیڈو اور نائب وزیر اعلیٰ پون کلیان مہمانانِ اعزازی ہیں۔ 

اس کے علاوہ کئی دیگر مرکزی وزراء اور مختلف شعبوں کی ممتاز شخصیات بھی تقریب میں شریک ہیں۔ گزشتہ سال آنجہانی راموجی راؤ کی یاد میں شروع کیے گئے اور دیانتداری، عزم اور خدمت کے ان کے اصولوں سے متاثر یہ ایوارڈز ان افراد کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں جنہوں نے ذاتی کامیابیوں سے آگے بڑھ کر مواقع پیدا کیے، چیلنجز کا مقابلہ کیا اور ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کیا۔ 

جن نو زمروں (کیٹیگریز) میں یہ ایوارڈز دیے جا رہے ہیں، ان میں صحافت، فنون و ثقافت، دیہی ترقی و زراعت، سائنس و ٹیکنالوجی، خدمتِ انسانیت، باصلاحیت خاتون، یوتھ آئیکون، تعلیم اور طب و صحت شامل ہیں۔ 

 

ان نو زمروں (کیٹیگریز) میں یہ ایوارڈز دیے جا رہے ہیں!

تعلیمEducation
صحافتJournalism
یوتھ آئیکونYouth Icon
سماجی خدمتSocial Service
فنون و ثقافتArts & Culture
طب و صحتMedicine & Health
سائنس و ٹیکنالوجیScience & Technology
خواتین کو بااختیار بناناWomen Empowerment
دیہی ترقی و زراعت کا کامRural Development & Agriculture

 

تعلیم اور طب و صحت کے زمروں کا اضافہ اس سال کیا گیا ہے، جس کے بعد اعزاز پانے والوں کی تعداد پہلے ایڈیشن کے سات کے مقابلے میں بڑھ کر نو ہو گئی ہے۔ ہر ایوارڈ یافتہ شخصیت کو ایک یادگاری شیلڈ (مومنٹو)، توصیفی سند اور 10 لاکھ روپے نقد انعام دیا جا رہا ہے۔ 

یہ بھی پڑھیں:

’راموجی ایکسیلنس ایوارڈز 2025‘ تقریب کا شان و شوکت کے ساتھ انعقاد، قومی سطح پر سات ممتاز شخصیات کو اعزاز سے نوازا گیا

راموجی ایکسیلنس ایوارڈز: نائب صدر رادھا کرشنن نے کہا کہ غلط معلومات کے دور میں میڈیا کو سچائی پہنچانی چاہیے

راموجی راؤ کے یومِ پیدائش پر خراج عقیدت، تلنگانہ اور آندھرا پردیش بھر میں واک اور بائیک ریلیوں کا اہتمام کیا

Disaster Risk Reduction Awards جامعہ نے ڈیزاسسٹر رسک ریڈکشن ایکسیلینس ایوارڈ سے نوازا گیا

راموجی ایکسیلنس ایوارڈز سوسائٹی کے حقیقی ہیروز کا اعزاز: سی ایم ڈی، راموجی ایکسیلنس ایوارڈز

راموجی ایکسی لینس ایوارڈز 2026 پیر کو وجے واڑہ میں پیش کیے جائیں گے

 

Last Updated : November 16, 2026 at 6:57 PM IST

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TAGGED:

راموجی ایکسیلنس ایوارڈز 2026
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