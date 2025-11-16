’’راموجی ایکسیلنس ایوارڈز 2025‘‘ لائیو - RAMOJI EXCELLENCE AWARDS 2025
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : November 16, 2025 at 6:14 PM IST
حیدرآباد: راموجی گروپ کی جانب سے بانی چیئرمین پدم وبھوشن شری راموجی راؤ کی یاد میں ’’راموجی ایکسیلنس ایوارڈز 2025‘‘ تقریب کا انعقاد کیا گیا، جہاں اُن شخصیات کو خراجِ تحسین پیش کرتے ہوئے ایوارڈ سے نوازا جائے گا جنہوں نے ملک و قوم کی خدمت کرتے ہوئے نظم و ضبط اور قوم سازی کی اعلیٰ قدروں کا عملی نمونہ پیش کیا۔
شری راموجی راؤ نے اپنی زندگی میڈیا، صنعت و تجارت، اور عوامی خدمت کے ذریعے ملک کی تعمیر و ترقی کے نام کی۔ انہی کی قدروں کو آگے بڑھاتے ہوئے، اس سال سات ممتاز شخصیات کو مختلف شعبوں میں ان کی نمایاں خدمات کے اعتراف میں منتخب کیا گیا۔
راموجی فلم سٹی میں منعقدہ اس عظیم الشان تقریب کا براہِ راست مشاہدہ کریں:
