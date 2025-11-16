ETV Bharat / Videos

’’راموجی ایکسیلنس ایوارڈز 2025‘‘ لائیو - RAMOJI EXCELLENCE AWARDS 2025

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 16, 2025 at 6:14 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

حیدرآباد: راموجی گروپ کی جانب سے بانی چیئرمین پدم وبھوشن شری راموجی راؤ کی یاد میں ’’راموجی ایکسیلنس ایوارڈز 2025‘‘ تقریب کا انعقاد کیا گیا، جہاں اُن شخصیات کو خراجِ تحسین پیش کرتے ہوئے ایوارڈ سے نوازا جائے گا جنہوں نے ملک و قوم کی خدمت کرتے ہوئے نظم و ضبط اور قوم سازی کی اعلیٰ قدروں کا عملی نمونہ پیش کیا۔ 

شری راموجی راؤ نے اپنی زندگی میڈیا، صنعت و تجارت، اور عوامی خدمت کے ذریعے ملک کی تعمیر و ترقی کے نام کی۔ انہی کی قدروں کو آگے بڑھاتے ہوئے، اس سال سات ممتاز شخصیات کو مختلف شعبوں میں ان کی نمایاں خدمات کے اعتراف میں منتخب کیا گیا۔ 

راموجی فلم سٹی میں منعقدہ اس عظیم الشان تقریب کا براہِ راست مشاہدہ کریں:

حیدرآباد: راموجی گروپ کی جانب سے بانی چیئرمین پدم وبھوشن شری راموجی راؤ کی یاد میں ’’راموجی ایکسیلنس ایوارڈز 2025‘‘ تقریب کا انعقاد کیا گیا، جہاں اُن شخصیات کو خراجِ تحسین پیش کرتے ہوئے ایوارڈ سے نوازا جائے گا جنہوں نے ملک و قوم کی خدمت کرتے ہوئے نظم و ضبط اور قوم سازی کی اعلیٰ قدروں کا عملی نمونہ پیش کیا۔ 

شری راموجی راؤ نے اپنی زندگی میڈیا، صنعت و تجارت، اور عوامی خدمت کے ذریعے ملک کی تعمیر و ترقی کے نام کی۔ انہی کی قدروں کو آگے بڑھاتے ہوئے، اس سال سات ممتاز شخصیات کو مختلف شعبوں میں ان کی نمایاں خدمات کے اعتراف میں منتخب کیا گیا۔ 

راموجی فلم سٹی میں منعقدہ اس عظیم الشان تقریب کا براہِ راست مشاہدہ کریں:

For All Latest Updates

TAGGED:

RAMOJI EXCELLENCE AWARDS
RAMOJI FILM CITY
راموجی ایکسیلنس ایوارڈز
راموجی فلم سٹی
RAMOJI EXCELLENCE AWARDS 2025

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Urdu Team

...view details

اسی موضوع پر

لال قلعے کی فصیل سے وزیر اعظم مودی کا خطاب

یوم آزادی کی تقریبات لائیو: لال قلعہ کی فصیل سے وزیر اعظم مودی کا خطاب

August 15, 2025 at 7:47 AM IST
پی ایم مودی نے شوبھانشو شکلا سے بات کی، خلا میں تاریخ رقم کرنے کے لیے دی مبارکباد

پی ایم مودی نے شوبھانشو شکلا سے بات کی، خلا میں تاریخ رقم کرنے کے لیے دی مبارکباد

June 28, 2025 at 6:38 PM IST
مس ورلڈ 2025 کی حسیناؤں کا راموجی فلم سٹی کا دورہ

مس ورلڈ 2025 کی حسیناؤں کا راموجی فلم سٹی کا دورہ-لائیو

May 17, 2025 at 7:48 PM IST
وزیراعظم نریندر مودی کا قوم کے نام خطاب

وزیراعظم نریندر مودی کا قوم کے نام خطاب۔ لائیو

May 12, 2025 at 8:04 PM IST

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.