ETV Bharat / Videos

رام بن میں بھی ایران کے لیے جمع کیا گیا چندہ - RAMBAN DONATION FOR IRAN

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
رام بن میں بھی ایران کے لیے جمع کیا گیا چندہ (ای ٹی وی بھارت)

By ETV Bharat Urdu Team

Published : March 24, 2026 at 2:52 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

رام بن (نواز رونیال):  جموں و کشمیر کے خطہ  چناب کے واحد شعیہ اکثریثی علاقہ 'چندرکوٹ' میں ایران کی حمایت اور یکجہتی کا اظہار کرنے کی غرض سے چندہ جمع کیا گیا۔ اس سلسلے میں ایک عطیہ کیمپ کا انعقاد کیا گیا تھا جسمیں مقامی شہریوں خاص کر خواتین اور بچوں نے بھی عطیاں پیش کیے۔

لوگوں نے نقدی حتی کہ طلائی زیورات اور تانبے کے برتن بھی عطیہ کیے ۔ بعض بچوں نے عید کے موقع پر جمع کی گئ عیدی کی رقم کا حصہ ڈونیٹ کیا۔ اس مواقع پر اویس شاہ نامی ایک مقامی رضاکار نے بتایا کہ "خط چناب کے لوگ ایران نہیں جا سکتےم تاہم وہاں کے مظلوموں کی مدد کے لیے اپنا حصہ ادا کر سکتے ہیں۔" انہوں نے کہا کہ اس کمیپ میں شہریوں نے اپنی گاڑیاں بھی عطیہ کیں۔

For All Latest Updates

TAGGED:

RAMBAN VOLUNTEERS
DONATION COLLECTION FOR IRAN
کشمیر
ایران کے لیے چندہ
RAMBAN DONATION FOR IRAN

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Urdu Team

...view details

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.