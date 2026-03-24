رام بن میں بھی ایران کے لیے جمع کیا گیا چندہ - RAMBAN DONATION FOR IRAN
Published : March 24, 2026 at 2:52 PM IST
رام بن (نواز رونیال): جموں و کشمیر کے خطہ چناب کے واحد شعیہ اکثریثی علاقہ 'چندرکوٹ' میں ایران کی حمایت اور یکجہتی کا اظہار کرنے کی غرض سے چندہ جمع کیا گیا۔ اس سلسلے میں ایک عطیہ کیمپ کا انعقاد کیا گیا تھا جسمیں مقامی شہریوں خاص کر خواتین اور بچوں نے بھی عطیاں پیش کیے۔
لوگوں نے نقدی حتی کہ طلائی زیورات اور تانبے کے برتن بھی عطیہ کیے ۔ بعض بچوں نے عید کے موقع پر جمع کی گئ عیدی کی رقم کا حصہ ڈونیٹ کیا۔ اس مواقع پر اویس شاہ نامی ایک مقامی رضاکار نے بتایا کہ "خط چناب کے لوگ ایران نہیں جا سکتےم تاہم وہاں کے مظلوموں کی مدد کے لیے اپنا حصہ ادا کر سکتے ہیں۔" انہوں نے کہا کہ اس کمیپ میں شہریوں نے اپنی گاڑیاں بھی عطیہ کیں۔
