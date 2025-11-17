ETV Bharat / Videos

پلوامہ، بہتر سڑک رابطے اور صافی پانی کا مطالبہ - PULWAMA DRINKING WATER

By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 17, 2025 at 6:04 PM IST

1 Min Read
پلوامہ: پلوامہ ضلع پلوامہ کے انڈسٹریل ایریا لاسی پورہ میں خان بستی، قریشی محلہ کے تقریباً 300 کنبوں نے علاقے میں خستہ حال سڑکوں کی مرمت اور پینے کا صاف پانی فراہم کرنے کی مانگ کی۔

لوگوں نے احتجاج کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ گزشتہ کئی برسوں سے علاقے میں سڑکوں کی خستہ حالی اور پینے کے صاف پانی کی نا مناسب سہولیات کے حوالہ سے ہزار سے زائد نفوس پر آبادی کی زندگی اجیرن بنی ہوئی ہے۔

خان بستی کے باشندوں نے خاموش احتجاج کرتے ہوئے حکام سے انہیں بنیادی سہولیات فراہم کرنے کا مطالبہ کیا۔ سڑکوں کے بہتر رابطے اور پینے کے صاف پانی سے محروم خان بسی کے باشندوں نے دعویٰ کیا کہ ’’لوگ خستہ حال سڑکوں پر سفر کرنے کے علاوہ ہر روز ناپاک پانی پینے پر مجبور ہو رہے ہیں۔‘‘ انہوں نے الزام عائد کیا کہ گرد و غبار سے لوگوں خاص کر بچوں اور معمر شہریوں کی کی صحت خراب ہو رہی ہے۔ علاوہ ازیں نامناسب پانی پینے سے لوگ مختلف امراض میں مبتلا ہو رہے ہیں۔

