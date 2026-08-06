ریاستی درجے کی بحالی کے حق میں پورا ملک ہمارے ساتھ ہے: فاروق عبداللہ - ڈاکٹر فاروق عبداللہ
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By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : August 6, 2026 at 7:05 PM IST
سرینگر : جموں کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ اور نیشنل کانفرنس (این سی) کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے جموں و کشمیر کی خصوصی حیثیت (دفعہ 370اور 35اے)سے متعلق 5 اگست 2019 کو لیے گئے فیصلوں کو ایک بار پھر غیر آئینی قرار دیا۔
سرینگر میں میڈیا نمائندوں کے ساتھ غیر رسمی گفتگو میں ڈاکٹر فاروق عبد اللہ نے کہا کہ ریاستی درجہ کی بحالی تک احتجاج کو جاری رکھا جائے گا۔ این ڈی اے اور دیگر سیاسی جماعتوں اور رہنماؤں کی جانب سے جموں کشمیر کے ریاستی درجہ کی بحالی کے حق میں کیے گئے احتجاج کو خوش آئیند قرار دیتے ہوئے فاروق عبداللہ نے کہا: "پورا ملک ہمارے ساتھ ہے۔"
سرینگر : جموں کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ اور نیشنل کانفرنس (این سی) کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے جموں و کشمیر کی خصوصی حیثیت (دفعہ 370اور 35اے)سے متعلق 5 اگست 2019 کو لیے گئے فیصلوں کو ایک بار پھر غیر آئینی قرار دیا۔
سرینگر میں میڈیا نمائندوں کے ساتھ غیر رسمی گفتگو میں ڈاکٹر فاروق عبد اللہ نے کہا کہ ریاستی درجہ کی بحالی تک احتجاج کو جاری رکھا جائے گا۔ این ڈی اے اور دیگر سیاسی جماعتوں اور رہنماؤں کی جانب سے جموں کشمیر کے ریاستی درجہ کی بحالی کے حق میں کیے گئے احتجاج کو خوش آئیند قرار دیتے ہوئے فاروق عبداللہ نے کہا: "پورا ملک ہمارے ساتھ ہے۔"