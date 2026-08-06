ETV Bharat / Videos

ریاستی درجے کی بحالی کے حق میں پورا ملک ہمارے ساتھ ہے: فاروق عبداللہ - ڈاکٹر فاروق عبداللہ

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ریاستی درجے کی بحالی کے حق میں پورا ملک ہمارے ساتھ ہے: فاروق عبداللہ (ای ٹی وی بھارت)

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : August 6, 2026 at 7:05 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

سرینگر : جموں کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ اور نیشنل کانفرنس (این سی) کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے جموں و کشمیر کی خصوصی حیثیت (دفعہ 370اور 35اے)سے متعلق 5 اگست 2019 کو لیے گئے فیصلوں کو ایک بار پھر غیر آئینی قرار دیا۔

سرینگر میں میڈیا نمائندوں کے ساتھ غیر رسمی گفتگو میں ڈاکٹر فاروق عبد اللہ نے کہا کہ ریاستی درجہ کی بحالی تک احتجاج کو جاری رکھا جائے گا۔ این ڈی اے اور دیگر سیاسی جماعتوں اور رہنماؤں کی جانب سے جموں کشمیر کے ریاستی درجہ کی بحالی کے حق میں کیے گئے احتجاج کو خوش آئیند قرار دیتے ہوئے فاروق عبداللہ نے کہا: "پورا ملک ہمارے ساتھ ہے۔"

سرینگر : جموں کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ اور نیشنل کانفرنس (این سی) کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے جموں و کشمیر کی خصوصی حیثیت (دفعہ 370اور 35اے)سے متعلق 5 اگست 2019 کو لیے گئے فیصلوں کو ایک بار پھر غیر آئینی قرار دیا۔

سرینگر میں میڈیا نمائندوں کے ساتھ غیر رسمی گفتگو میں ڈاکٹر فاروق عبد اللہ نے کہا کہ ریاستی درجہ کی بحالی تک احتجاج کو جاری رکھا جائے گا۔ این ڈی اے اور دیگر سیاسی جماعتوں اور رہنماؤں کی جانب سے جموں کشمیر کے ریاستی درجہ کی بحالی کے حق میں کیے گئے احتجاج کو خوش آئیند قرار دیتے ہوئے فاروق عبداللہ نے کہا: "پورا ملک ہمارے ساتھ ہے۔"

For All Latest Updates

TAGGED:

FAROOQ ABDULLAH
JAMMU KASHMIR
STATEHOOD RESTORATION
ڈاکٹر فاروق عبداللہ
FAROOQ ABDULLAH ON STATEHOOD

اسی موضوع پر

ا

دفعہ 370 کی بات کرنے والوں کو عمر عبداللہ ناپسند کرتے ہیں: محبوبہ مفتی

August 7, 2026 at 7:41 PM IST
جنوبی کشمیر میں چنار کے درجنوں درخت کاٹ دیے گئے، ذمہ دار کون؟

جنوبی کشمیر میں چنار کے درجنوں درخت کاٹ دیے گئے، ذمہ دار کون؟

August 7, 2026 at 7:09 PM IST
عمر عبداللہ نے رام بن میں کیا سرینگر جموں ہائی وے کا معائینہ

عمر عبداللہ نے رام بن میں کیا سرینگر جموں ہائی وے کا معائینہ

August 7, 2026 at 5:37 PM IST
ا

'معاوضہ اپنوں کی موت کا نعم البدل نہیں'، جموں کشمیر ایل جی منوج سنہا

August 5, 2026 at 4:34 PM IST

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.