اننت ناگ میں غیر اعلانیہ بجلی کٹوتی کے خلاف شہریوں کا خاموش احتجاج
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By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : November 28, 2026 at 7:21 PM IST
اننت ناگ (فیاض لولو): اننت ناگ ضلع کے مین ٹاؤن کے مختلف علاقوں میں بجلی کی غیر اعلانیہ کٹوتی کے خلاف شہریوں نے محکمہ بجلی سمیت منتخب سیاسی نمائندوں کے خلاف شدید ناراضگی ظاہر کی ہے۔ احتجاجیوں نے "غیر اعلانیہ بجلی کٹوتی "پر گہری تشویش ظاہر کی ہے۔
اننت ناگ کے شہریوں نے الزام عائد کیا کہ سرما کی آمد کے ساتھ ہی بجلی کی غیر اعلانیہ کٹوتی میں مزید اضافہ کیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں لوگوں کو گونا گوں مشکلات کا شامنا کرنا پڑ رہا ہے۔
مقامی باشندوں کا الزام ہے کہ علاقے میں دو سال قبل سو فیصد اسمارٹ میٹر کی تنصیب کا ہدف مکمل کیے جانے کے باوجود انہیں معقول اور شیڈول کے مطابق بجلی فراہم نہیں کی جا رہی۔ انہوں نے کہا کہ اسمارٹ میٹر نصب کیے جانے کے وقت لوگوں سے چوبیس گھنٹے بجلی فراہم کرنے کا وعدہ کیا گیا تھا جو ابھی تک وفا نہیں کیا گیا۔
اننت ناگ (فیاض لولو): اننت ناگ ضلع کے مین ٹاؤن کے مختلف علاقوں میں بجلی کی غیر اعلانیہ کٹوتی کے خلاف شہریوں نے محکمہ بجلی سمیت منتخب سیاسی نمائندوں کے خلاف شدید ناراضگی ظاہر کی ہے۔ احتجاجیوں نے "غیر اعلانیہ بجلی کٹوتی "پر گہری تشویش ظاہر کی ہے۔
اننت ناگ کے شہریوں نے الزام عائد کیا کہ سرما کی آمد کے ساتھ ہی بجلی کی غیر اعلانیہ کٹوتی میں مزید اضافہ کیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں لوگوں کو گونا گوں مشکلات کا شامنا کرنا پڑ رہا ہے۔
مقامی باشندوں کا الزام ہے کہ علاقے میں دو سال قبل سو فیصد اسمارٹ میٹر کی تنصیب کا ہدف مکمل کیے جانے کے باوجود انہیں معقول اور شیڈول کے مطابق بجلی فراہم نہیں کی جا رہی۔ انہوں نے کہا کہ اسمارٹ میٹر نصب کیے جانے کے وقت لوگوں سے چوبیس گھنٹے بجلی فراہم کرنے کا وعدہ کیا گیا تھا جو ابھی تک وفا نہیں کیا گیا۔