کشمیر میں خطرے کی گھنٹی، خشک سالی سے کسان پریشان - PROLONGED DRY SPELL IN KASHMIR

کشمیر میں خطرے کی گھنٹی، خشک سالی سے کسان پریشان (ای ٹی وی بھارت)

By ETV Bharat Urdu Team

Published : January 10, 2026 at 7:16 PM IST

1 Min Read
پلوامہ: وادی کشمیر میں گزشتہ کئی ماہ سے طویل خشک سالی کے سبب قدرتی آبی ذخائر خشک ہو رہے ہیں اور آبپاشی کا بحران پیدا ہونے کا شدید خطرہ ہے۔

ماہرین کا ماننا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی کے اثرات زرعی اور باغبانی شعبوں پر واضح ہو گئے ہیں، جبکہ چلہ کلاں میں بھی اب تک برفباری اور بارشین نا ہونے کے برابر ہیں۔ ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ اگر صورتحال برقرار رہی تو پیداوار اور کسانوں کی آمدنی کو شدید نقصان پہنچے گا۔ حکام نے آبی وسائل کے تحفظ اور مٹی میں نمی برقرار رکھنے کے اقدامات پر زور دیا ہے۔

MOISTURE CONSERVATION
KASHMIR CLIMATE CHANGE
KASHMIR AGRICULTURE HORTICULTURE
کشمیر خشک سالی
PROLONGED DRY SPELL IN KASHMIR

ETV Bharat Urdu Team

ایڈیٹر کی پسند

