وزیراعظم نریندر مودی کا قوم سے خطاب لائیو - PM MODI ADDRESS THE NATION

وزیراعظم نریندر مودی کا قوم سے خطاب لائیو

By ETV Bharat Urdu Team

Published : April 18, 2026 at 8:27 PM IST

Updated : April 18, 2026 at 9:11 PM IST

نئی دہلی: نریندر مودی قوم سے اہم خطاب کررہے ہیں، جسے انتہائی اہمیت دی جارہی ہے۔ یہ خطاب ایک نہایت اہم سیاسی پس منظر میں ہو رہا ہے، کیونکہ ایک دن قبل لوک سبھا میں آئینی ترمیمی بل آئین (131ویں ترمیم) بل 2026 مطلوبہ دو تہائی اکثریت حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ خواتین ریزرویشن بل کی کے بعد سے حکمراں این ڈی اے اور اپوزیشن انڈیا اتحاد کے درمیان الزام و جوابی الزام کا سلسلہ جاری ہے۔  

 

اس بل کا مقصد پارلیمنٹ اور ریاستی اسمبلیوں میں خواتین کے لیے 33 فیصد ریزرویشن نافذ کرنا اور اسی کے تحت لوک سبھا کی نشستوں کی تعداد 543 سے بڑھا کر 816 کرنا تھا۔ ووٹنگ کے دوران 298 اراکین نے بل کے حق میں جبکہ 230 نے مخالفت میں ووٹ دیا، تاہم آئینی ترمیم کے لیے درکار 352 ووٹ حاصل نہ ہونے کے باعث بل مسترد ہوگیا۔ اس کے ساتھ ہی حکومت نے اس سے منسلک دیگر دو اہم بل ڈیلیمیٹیشن بل اور یونین ٹیریٹوریز ترمیمی بل کو بھی واپس لینے کا اعلان کردیا۔

نئی دہلی: نریندر مودی قوم سے اہم خطاب کررہے ہیں، جسے انتہائی اہمیت دی جارہی ہے۔ یہ خطاب ایک نہایت اہم سیاسی پس منظر میں ہو رہا ہے، کیونکہ ایک دن قبل لوک سبھا میں آئینی ترمیمی بل آئین (131ویں ترمیم) بل 2026 مطلوبہ دو تہائی اکثریت حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ خواتین ریزرویشن بل کی کے بعد سے حکمراں این ڈی اے اور اپوزیشن انڈیا اتحاد کے درمیان الزام و جوابی الزام کا سلسلہ جاری ہے۔  

 

اس بل کا مقصد پارلیمنٹ اور ریاستی اسمبلیوں میں خواتین کے لیے 33 فیصد ریزرویشن نافذ کرنا اور اسی کے تحت لوک سبھا کی نشستوں کی تعداد 543 سے بڑھا کر 816 کرنا تھا۔ ووٹنگ کے دوران 298 اراکین نے بل کے حق میں جبکہ 230 نے مخالفت میں ووٹ دیا، تاہم آئینی ترمیم کے لیے درکار 352 ووٹ حاصل نہ ہونے کے باعث بل مسترد ہوگیا۔ اس کے ساتھ ہی حکومت نے اس سے منسلک دیگر دو اہم بل ڈیلیمیٹیشن بل اور یونین ٹیریٹوریز ترمیمی بل کو بھی واپس لینے کا اعلان کردیا۔

Last Updated : April 18, 2026 at 9:11 PM IST

ETV Bharat Urdu Team

اسی موضوع پر

الیکشن کمیشن کی پریس کانفرنس لائیو

الیکشن کمیشن کی پریس کانفرنس لائیو

March 15, 2026 at 4:10 PM IST
مغربی ایشیا میں حالیہ پیش رفت پر وزارت حارجہ اور وزارت پٹرولیم کی پریس کانفرنش لائیو

مغربی ایشیا میں حالیہ پیش رفت پر وزارت خارجہ اور وزارت پٹرولیم کی پریس کانفرنش لائیو

March 14, 2026 at 4:10 PM IST
جموں کشمیر اسمبلی بجٹ لائیو اپڈیٹس

جموں کشمیر بجٹ اجلاس لائیو: وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ پیش کر رہے ہیں سال 2026-27 کا بجٹ

February 6, 2026 at 11:24 AM IST
جموں و کشمیر اسمبلی کا بجٹ اجلاس

لائیو: جموں و کشمیر اسمبلی کا بجٹ اجلاس شروع، لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کا خطاب جاری، دیکھیں راست نشریات

February 2, 2026 at 10:12 AM IST

