وزیراعظم نریندر مودی کا قوم سے خطاب لائیو - PM MODI ADDRESS THE NATION
Published : April 18, 2026 at 8:27 PM IST|
Updated : April 18, 2026 at 9:11 PM IST
نئی دہلی: نریندر مودی قوم سے اہم خطاب کررہے ہیں، جسے انتہائی اہمیت دی جارہی ہے۔ یہ خطاب ایک نہایت اہم سیاسی پس منظر میں ہو رہا ہے، کیونکہ ایک دن قبل لوک سبھا میں آئینی ترمیمی بل آئین (131ویں ترمیم) بل 2026 مطلوبہ دو تہائی اکثریت حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ خواتین ریزرویشن بل کی کے بعد سے حکمراں این ڈی اے اور اپوزیشن انڈیا اتحاد کے درمیان الزام و جوابی الزام کا سلسلہ جاری ہے۔
اس بل کا مقصد پارلیمنٹ اور ریاستی اسمبلیوں میں خواتین کے لیے 33 فیصد ریزرویشن نافذ کرنا اور اسی کے تحت لوک سبھا کی نشستوں کی تعداد 543 سے بڑھا کر 816 کرنا تھا۔ ووٹنگ کے دوران 298 اراکین نے بل کے حق میں جبکہ 230 نے مخالفت میں ووٹ دیا، تاہم آئینی ترمیم کے لیے درکار 352 ووٹ حاصل نہ ہونے کے باعث بل مسترد ہوگیا۔ اس کے ساتھ ہی حکومت نے اس سے منسلک دیگر دو اہم بل ڈیلیمیٹیشن بل اور یونین ٹیریٹوریز ترمیمی بل کو بھی واپس لینے کا اعلان کردیا۔
