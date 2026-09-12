پلوامہ اور راجپورہ میں جل جیون مشن سمیت مختلف اسکیمیں غیر فعال
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Published : September 12, 2026 at 5:11 PM IST
پلوامہ (سید عادل مشتاق شاہ)
آئندہ جموں و کشمیر اسمبلی اجلاس کے پیش نظر راجپورہ اور پلوامہ اسمبلی حلقوں کے نمائندوں نے اپنے اپنے علاقوں سمیت جموں و کشمیر سے متعلق اہم عوامی مسائل کو ایوان میں اٹھانے کی تیاری شروع کر دی ہے۔ راجپورہ اسمبلی حلقے کے ایم ایل اے غلام محی الدین میر نے کہا کہ اس وقت ان کے حلقے کا سب سے بڑا مسئلہ پینے کے صاف پانی کی دستیابی ہے۔ ان کے مطابق 2024 سے قبل جل جیون مشن سمیت مختلف اسکیموں کے تحت قائم کی گئی متعدد واٹر سپلائی اسکیمیں اس وقت غیر فعال ہیں، جس کے نتیجے میں لوگوں کو مناسب فلٹریشن کے بغیر پانی فراہم کیا جا رہا ہے۔
غلام محی الدین میر نے کہا کہ وہ اس مسئلے کو اسمبلی میں ترجیحی بنیادوں پر اٹھائیں گے، تاکہ راجپورہ کے عوام کو صاف اور محفوظ پینے کا پانی فراہم کرنے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جا سکیں۔ انہوں نے سنگروانی علاقے کو سیاحتی نقشے پر لانے اور اسے باقاعدہ ٹورسٹ ڈیسٹینیشن کے طور پر فروغ دینے کا معاملہ بھی اسمبلی میں اٹھانے کی بات کہی۔ اس کے علاوہ ریزرویشن پالیسی اور ڈیلی ویجرز سے متعلق مسائل بھی ایوان میں زیر بحث لانے کی توقع ہے۔ ایم ایل اے غلام محی الدین میر کے مطابق وہ ڈیلی ویجرز کے مسائل کے حوالے سے اسمبلی میں ایک قرارداد بھی پیش کرنے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب پلوامہ کے ایم ایل اے وحید الرحمٰن پرہ نے بھی اسمبلی میں نوجوانوں اور عوام سے متعلق متعدد اہم مسائل پر سنجیدہ بحث کی ضرورت پر زور دیا ہے۔
وحید الرحمٰن پرہ کے مطابق نوجوان ریزرویشن پالیسی کو ریشنلائز کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں، جب کہ بے روزگاری بھی ایک سنگین مسئلہ بن چکی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے تقریباً ایک لاکھ نوکریاں فراہم کرنے کا وعدہ کیا گیا تھا، تاہم اس سمت میں ابھی تک خاطر خواہ پیش رفت نظر نہیں آ رہی۔ انہوں نے جیلوں میں بند نوجوانوں اور ویریفیکیشن سے متعلق مسائل کا بھی ذکر کیا۔ ان کے مطابق بعض افراد کیسز یا ایف آئی آرز کی وجہ سے، جب کہ کچھ دیگر ویریفیکیشن سے متعلق مسائل کے باعث ملازمت، پاسپورٹ، ویزا اور ویریفیکیشن سرٹیفکیٹ حاصل کرنے میں مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔
دونوں نمائندوں نے اس بات پر زور دیا کہ حکومت کو محض بیانات تک محدود رہنے کے بجائے عوامی مسائل کے حل کے لیے ٹھوس فیصلے اور عملی اقدامات کرنے چاہئیں، تاکہ عوام بالخصوص نوجوانوں کو حقیقی ریلیف فراہم کیا جا سکے۔ آئندہ اسمبلی اجلاس میں ان مسائل پر ہونے والی بحث سے یہ توقع کی جا رہی ہے کہ پانی، روزگار، ریزرویشن، ڈیلی ویجرز، ویریفکیشن اور سیاحت سمیت متعدد اہم عوامی معاملات ایک بار پھر ایوان کے مرکزِ توجہ بنیں گے۔
پلوامہ (سید عادل مشتاق شاہ)
آئندہ جموں و کشمیر اسمبلی اجلاس کے پیش نظر راجپورہ اور پلوامہ اسمبلی حلقوں کے نمائندوں نے اپنے اپنے علاقوں سمیت جموں و کشمیر سے متعلق اہم عوامی مسائل کو ایوان میں اٹھانے کی تیاری شروع کر دی ہے۔ راجپورہ اسمبلی حلقے کے ایم ایل اے غلام محی الدین میر نے کہا کہ اس وقت ان کے حلقے کا سب سے بڑا مسئلہ پینے کے صاف پانی کی دستیابی ہے۔ ان کے مطابق 2024 سے قبل جل جیون مشن سمیت مختلف اسکیموں کے تحت قائم کی گئی متعدد واٹر سپلائی اسکیمیں اس وقت غیر فعال ہیں، جس کے نتیجے میں لوگوں کو مناسب فلٹریشن کے بغیر پانی فراہم کیا جا رہا ہے۔
غلام محی الدین میر نے کہا کہ وہ اس مسئلے کو اسمبلی میں ترجیحی بنیادوں پر اٹھائیں گے، تاکہ راجپورہ کے عوام کو صاف اور محفوظ پینے کا پانی فراہم کرنے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جا سکیں۔ انہوں نے سنگروانی علاقے کو سیاحتی نقشے پر لانے اور اسے باقاعدہ ٹورسٹ ڈیسٹینیشن کے طور پر فروغ دینے کا معاملہ بھی اسمبلی میں اٹھانے کی بات کہی۔ اس کے علاوہ ریزرویشن پالیسی اور ڈیلی ویجرز سے متعلق مسائل بھی ایوان میں زیر بحث لانے کی توقع ہے۔ ایم ایل اے غلام محی الدین میر کے مطابق وہ ڈیلی ویجرز کے مسائل کے حوالے سے اسمبلی میں ایک قرارداد بھی پیش کرنے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب پلوامہ کے ایم ایل اے وحید الرحمٰن پرہ نے بھی اسمبلی میں نوجوانوں اور عوام سے متعلق متعدد اہم مسائل پر سنجیدہ بحث کی ضرورت پر زور دیا ہے۔
وحید الرحمٰن پرہ کے مطابق نوجوان ریزرویشن پالیسی کو ریشنلائز کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں، جب کہ بے روزگاری بھی ایک سنگین مسئلہ بن چکی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے تقریباً ایک لاکھ نوکریاں فراہم کرنے کا وعدہ کیا گیا تھا، تاہم اس سمت میں ابھی تک خاطر خواہ پیش رفت نظر نہیں آ رہی۔ انہوں نے جیلوں میں بند نوجوانوں اور ویریفیکیشن سے متعلق مسائل کا بھی ذکر کیا۔ ان کے مطابق بعض افراد کیسز یا ایف آئی آرز کی وجہ سے، جب کہ کچھ دیگر ویریفیکیشن سے متعلق مسائل کے باعث ملازمت، پاسپورٹ، ویزا اور ویریفیکیشن سرٹیفکیٹ حاصل کرنے میں مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔
دونوں نمائندوں نے اس بات پر زور دیا کہ حکومت کو محض بیانات تک محدود رہنے کے بجائے عوامی مسائل کے حل کے لیے ٹھوس فیصلے اور عملی اقدامات کرنے چاہئیں، تاکہ عوام بالخصوص نوجوانوں کو حقیقی ریلیف فراہم کیا جا سکے۔ آئندہ اسمبلی اجلاس میں ان مسائل پر ہونے والی بحث سے یہ توقع کی جا رہی ہے کہ پانی، روزگار، ریزرویشن، ڈیلی ویجرز، ویریفکیشن اور سیاحت سمیت متعدد اہم عوامی معاملات ایک بار پھر ایوان کے مرکزِ توجہ بنیں گے۔