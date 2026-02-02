’راجوری، پونچھ میں لاء یونیورسٹی قائم کی جائے‘ - PIR PANJAL LAW UNIVERSITY
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : February 2, 2026 at 4:54 PM IST
راجوری (جہانگیر خان): خطہ پیر پنجال کے راجوری اور پونچھ اضلاع کے لوگ بھی ’’این ایل یو‘‘ نیشنل لاء یونیورسٹی کی مانگ میں کود پڑے ہیں۔
جموں کی طرح خطہ پیر پنجال کے سیاسی و سماجی لیڈران اور کارکنان بھی پیر پنجال میں نیشنل لاء یونیورسٹی (NLU) کی مانگ کر رہے ہیں او اس ضمن میں راجوری اور پونچھ کی میں سیول سوسائٹز نے خطے کی سماجی اور ترقیاتی نوعیت کے مسائل، خاص کر این ایل یو کے قیام کے لیے ’’پیر پنجال جوائنٹ ایکشن کمیٹی برائے نیشنل لاء یونیورسٹی‘‘ کا قیام عمل میں لایا۔
جوائنٹ ایکشن کمیٹی میں میں راجوری اور پونچھ کے کئی سیاسی رہنما، سماجی کارکنان، ٹریڈ یونینز اور طلبہ تنظیمیں شامل ہیں۔ تنظیم کے اراکین نے اس ضمن میں ڈاک بنگلوو، راجوری کے ’’ڈاکٹر راج کمار تھاپا میموریل کانفرنس ہال‘‘ میں ایک ہم میٹنگ منعقد کی اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے قیام کا مقصد دہرایا۔
راجوری (جہانگیر خان): خطہ پیر پنجال کے راجوری اور پونچھ اضلاع کے لوگ بھی ’’این ایل یو‘‘ نیشنل لاء یونیورسٹی کی مانگ میں کود پڑے ہیں۔
جموں کی طرح خطہ پیر پنجال کے سیاسی و سماجی لیڈران اور کارکنان بھی پیر پنجال میں نیشنل لاء یونیورسٹی (NLU) کی مانگ کر رہے ہیں او اس ضمن میں راجوری اور پونچھ کی میں سیول سوسائٹز نے خطے کی سماجی اور ترقیاتی نوعیت کے مسائل، خاص کر این ایل یو کے قیام کے لیے ’’پیر پنجال جوائنٹ ایکشن کمیٹی برائے نیشنل لاء یونیورسٹی‘‘ کا قیام عمل میں لایا۔
جوائنٹ ایکشن کمیٹی میں میں راجوری اور پونچھ کے کئی سیاسی رہنما، سماجی کارکنان، ٹریڈ یونینز اور طلبہ تنظیمیں شامل ہیں۔ تنظیم کے اراکین نے اس ضمن میں ڈاک بنگلوو، راجوری کے ’’ڈاکٹر راج کمار تھاپا میموریل کانفرنس ہال‘‘ میں ایک ہم میٹنگ منعقد کی اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے قیام کا مقصد دہرایا۔