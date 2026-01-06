پہلگام میں مرکبان کی روزی متاثر، سیاحتی مقامات پر پابندی ہٹانے کا مطالبہ - KASHMIR PONY RIDERS
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : January 6, 2026 at 7:06 PM IST
پہلگام: معروف سیاحتی مقام پہلگام کی بائسرن وادی میں دہشت گردانہ حملے کے بعد پہلگام اور ملحقہ علاقوں میں سیاحت سے جڑے افراد، خاص طور پر گھوڑے بان طبقہ، شدید مالی بحران کا سامنا کر رہا ہے۔
پہلگام حملے کے فوراً بعد سیاحتی سرگرمیاں معطل ہونے سے سینکڑوں خاندانوں کی آمدن پر منفی اثرات مرتب ہوئے جن میں مرکبان طبقہ سرفہرست ہے۔ حملے کے کئی ماہ بعد سیاحوں کی آمد بحال آہسہ آہستہ ہونے لگی، بالخصوص ونٹر فیسٹیول کے بعد تعداد میں اضافہ بھی ہوا، مگر انتظامیہ نے کئی اہم روٹس پر گھوڑے چلانے پر پابندی برقرار رکھی ہے، جس سے 1200 سے زائد مرکبان مستقل روزگار سے محروم ہیں۔
پونی والاز ایسوسی ایشن سے وابستہ افراد نے پابندی ہٹانے اور مخصوص روٹس بحال کرنے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ سیاحت اور روزگار دونوں کو سہارا مل سکے۔
پہلگام: معروف سیاحتی مقام پہلگام کی بائسرن وادی میں دہشت گردانہ حملے کے بعد پہلگام اور ملحقہ علاقوں میں سیاحت سے جڑے افراد، خاص طور پر گھوڑے بان طبقہ، شدید مالی بحران کا سامنا کر رہا ہے۔
پہلگام حملے کے فوراً بعد سیاحتی سرگرمیاں معطل ہونے سے سینکڑوں خاندانوں کی آمدن پر منفی اثرات مرتب ہوئے جن میں مرکبان طبقہ سرفہرست ہے۔ حملے کے کئی ماہ بعد سیاحوں کی آمد بحال آہسہ آہستہ ہونے لگی، بالخصوص ونٹر فیسٹیول کے بعد تعداد میں اضافہ بھی ہوا، مگر انتظامیہ نے کئی اہم روٹس پر گھوڑے چلانے پر پابندی برقرار رکھی ہے، جس سے 1200 سے زائد مرکبان مستقل روزگار سے محروم ہیں۔
پونی والاز ایسوسی ایشن سے وابستہ افراد نے پابندی ہٹانے اور مخصوص روٹس بحال کرنے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ سیاحت اور روزگار دونوں کو سہارا مل سکے۔