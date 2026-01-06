ETV Bharat / Videos

پہلگام میں مرکبان کی روزی متاثر، سیاحتی مقامات پر پابندی ہٹانے کا مطالبہ

پہلگام میں مرکبان کی روزی متاثر، باقی ماندہ سیاحتی مقامات پر پابندی ہٹانے کا مطالبہ

January 6, 2026

پہلگام: معروف سیاحتی مقام پہلگام کی بائسرن وادی میں دہشت گردانہ حملے کے بعد پہلگام اور ملحقہ علاقوں میں سیاحت سے جڑے افراد، خاص طور پر گھوڑے بان طبقہ، شدید مالی بحران کا سامنا کر رہا ہے۔

پہلگام حملے کے فوراً بعد سیاحتی سرگرمیاں معطل ہونے سے سینکڑوں خاندانوں کی آمدن پر منفی اثرات مرتب ہوئے جن میں مرکبان طبقہ سرفہرست ہے۔ حملے کے کئی ماہ بعد سیاحوں کی آمد بحال آہسہ آہستہ ہونے لگی، بالخصوص ونٹر فیسٹیول کے بعد تعداد میں اضافہ بھی ہوا، مگر انتظامیہ نے کئی اہم روٹس پر گھوڑے چلانے پر پابندی برقرار رکھی ہے، جس سے 1200 سے زائد مرکبان مستقل روزگار سے محروم ہیں۔

پونی والاز ایسوسی ایشن سے وابستہ افراد نے پابندی ہٹانے اور مخصوص روٹس بحال کرنے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ سیاحت اور روزگار دونوں کو سہارا مل سکے۔

PONY RIDERS LIVELIHOOD AFFECTED
KASHMIR TOURISM
PAHALGAM ATTACK
کشمیری مرکبان
KASHMIR PONY RIDERS

ETV Bharat Urdu Team

ایڈیٹر کی پسند

