خود بی اے میں پڑھ رہے تھے، ایم اے میں ان کی کتاب پڑھائی جاتی تھی
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : September 8, 2026 at 9:28 AM IST
میرٹھ، اتر پردیش: گنگا جمنی تہذیب کی خوشبو میں رچنے بسنے والا میرٹھ صرف انقلاب اور تاریخ کا شہر نہیں رہا، بلکہ یہ شاعری اور ادب کی ایک ایسی سرزمین بھی بنا، جہاں بشیر بدر جیسے عظیم شاعر نے اپنی شناخت بنائی۔ انہوں نے اسی شہر میں رہ کر جدید اردو غزل کو ایک نئی روانی اور نیا احساس دیا۔ اتر پردیش گورو سمّان (UP Gaurav Samman) سے سرفراز شاعر ڈاکٹر ہری اوم پنوار نے کہا، "بشیر بدر آج ہم سب کے درمیان نہیں ہیں۔ اب ان کا نہ ہونا اردو تہذیب کی ایک بہت بڑی دیوار کے گر جانے جیسا ہے۔ خدا ایسے بشیر پیدا کرے جس سے تہذیبوں کا سنگم برقرار رہے۔ یہ سوچ کر ہی دل پرجوش ہو جاتا ہے کہ دنیا کے اتنے نامور شاعر کے ساتھ میرا وقت گزرا۔" ہری اوم پنوار بتاتے ہیں، "میں بشیر بدر کا جونیئر تھا۔ بشیر بدر اردو ڈیپارٹمنٹ کے ہیڈ (صدرِ شعبہ) تھے اور میں قانون (لا) ڈیپارٹمنٹ میں استاد تھا۔ اسی دوران ان سے تعارف ہوا۔ وہ ایک مشہور شاعر تھے، یہ تو ان کی پہچان تھی ہی، لیکن ان کا ساتھی ہونے کے ناطے میں نے ہمیشہ ایک بہترین دوست کے طور پر ان کی قربت کو محسوس کیا۔ میں نے بشیر بدر صاحب کے ساتھ بہت سے سفر کیے ہیں۔ کبھی کار سے، کبھی ٹیکسی سے، کبھی بسوں سے تو کبھی ہوائی جہاز اور ٹیمپو میں، بشیر جی سفر کے دوران ہمیشہ یادیں اور اپنے شعر سنایا کرتے تھے۔"
ڈاکٹر بشیر بدر صاحب کے بارے میں سب سے زیادہ خوش کن اور حیرت انگیز بات شاید ہی لوگ جانتے ہوں کہ دنیا میں کسی اور کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہوا ہوگا، جب علی گڑھ مسلم یونیورسٹی (AMU) میں بشیر صاحب بی اے کے طالب علم تھے، تو ایم اے کی کلاسوں میں ان کی لکھی ہوئی اردو کی کتاب پڑھائی جا رہی تھی۔ آپ تصور کر کے دیکھیے کہ کیا کسی طالب علم کی اس سے بڑی خوش قسمتی ہو سکتی ہے کہ وہ خود وہاں پڑھ رہا ہو اور اس کی کتاب اس سے بڑی کلاسوں میں پڑھائی جا رہی ہو۔ اس طالب علم کے اشعار پر تقریریں ہو رہی ہوں اور اس کے کلام کی تشریح کی جا رہی ہو، تو یہ منفرد اعزاز صرف بشیر بدر کو ہی حاصل تھا۔ بشیر بدر میرٹھ کالج میں شعبہ اردو کے صدر (Head of Department) تھے۔ ہری اوم پنوار نے بشیر بدر کو خراجِ عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا، "میں اپنے دل کی گہرائیوں سے سر جھکا کر انہیں خراجِ عقیدت پیش کرتا ہوں۔ خدا سے یہ دعا ہے کہ اردو ادب کو ایسے اور ستارے عطا کرے، جس سے تہذیبیں زندہ رہیں اور تہذیبوں کا سنگم برقرار رہے۔" ہری اوم پنوار کہتے ہیں، "ہندی ہو، اردو ہو یا کوئی اور زبان، زبانوں کی اپنی ایک تہذیب ہوتی ہے، اور تہذیبوں کا تو سنگم ہوتا ہے، تہذیبوں میں جھگڑے نہیں ہونے چاہئیں؛ اور شاید جھگڑے ہوتے بھی نہیں ہیں، لیکن کون جھگڑے کرواتا ہے یہ ایک الگ موضوع ہو جائے گا۔ بشیر جی ہمیشہ سب کے دلوں میں رہیں گے۔ ان کی شاعری کی مٹھاس انہیں کبھی ہم سے جدا نہیں ہونے دے گی۔"
1987ء میں جس وقت میرٹھ میں فسادات ہوئے، اس وقت ان کے (مرحوم بشیر بدر) گھر کو جلانے کی کوشش کی گئی۔ یہ تشہیر ہوئی تھی کہ گھر جلا دیا گیا ہے، لیکن شاعر ہری اوم پنوار اس کی تردید کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے گھر کو اس وقت جلانے کی کوشش ضرور کی گئی تھی، لیکن ہندوؤں نے ہی اس مشہور شخصیت کو بچانے کی کوشش کی۔ صرف دروازے تک لپٹیں پہنچیں، اندر آگ نہیں پہنچی۔ تاہم، اس واقعے سے انہیں گہرا صدمہ پہنچا اور وہ پھر یہاں رہنے کے لیے تیار نہیں ہوئے اور میرٹھ کالج سے وی آر ایس (VRS/وولینٹری ریٹائرمنٹ) لے کر بھوپال چلے گئے۔ سب کو دکھ ہوا: شاعر ہری اوم پنوار کہتے ہیں، "ان کے اس فیصلے کا ہم سب کو دکھ ہوا، بلکہ پورا میرٹھ کالج اس غم میں ڈوبا رہا۔ سب کو دکھ تھا کہ ہمارے درمیان سے اتنا بڑا نام چلا گیا، جن کی وجہ سے میرٹھ کالج کی ادبی پہچان قائم تھی۔" جب بشیر جی شہر سے چلے گئے تو انہیں خود بھی بے حد دکھ ہوا تھا۔ مشہور ہندی فلم 'دیوداس' کا سپر ہٹ گانا 'ڈولا رے ڈولا من ڈولا...' بشیر بدر کے بیٹے (نصرت بدر) نے ہی لکھا ہے۔ ہری اوم پنوار بتاتے ہیں کہ انہیں دو بار بھوپال جا کر بشیر بدر سے ملنے کا موقع ملا۔ پرانی یادوں کو تازہ کرتے ہوئے وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے ملاقات کے دوران بشیر جی سے کہا تھا کہ آپ کو میرٹھ شہر نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، جس پر انہوں نے بھی اس بات سے اتفاق کیا تھا کہ دو چار لوگوں کی غلطی کی وجہ سے مجھے پورے شہر کو قصوروار نہیں ماننا چاہیے تھا۔ ہری اوم پنوار کہتے ہیں کہ زندگی کے آخری دو تین سالوں سے بشیر بدر جس طرح کے مسائل کا شکار تھے، وہ کئی بیماریوں میں مبتلا تھے اور لوگوں کو پہچانتے بھی نہیں تھے۔ بشیر جی کی اہلیہ کی تعریف کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان کی بیگم ان کی بہت خدمت کرتی تھیں۔
میرٹھ، اتر پردیش: گنگا جمنی تہذیب کی خوشبو میں رچنے بسنے والا میرٹھ صرف انقلاب اور تاریخ کا شہر نہیں رہا، بلکہ یہ شاعری اور ادب کی ایک ایسی سرزمین بھی بنا، جہاں بشیر بدر جیسے عظیم شاعر نے اپنی شناخت بنائی۔ انہوں نے اسی شہر میں رہ کر جدید اردو غزل کو ایک نئی روانی اور نیا احساس دیا۔ اتر پردیش گورو سمّان (UP Gaurav Samman) سے سرفراز شاعر ڈاکٹر ہری اوم پنوار نے کہا، "بشیر بدر آج ہم سب کے درمیان نہیں ہیں۔ اب ان کا نہ ہونا اردو تہذیب کی ایک بہت بڑی دیوار کے گر جانے جیسا ہے۔ خدا ایسے بشیر پیدا کرے جس سے تہذیبوں کا سنگم برقرار رہے۔ یہ سوچ کر ہی دل پرجوش ہو جاتا ہے کہ دنیا کے اتنے نامور شاعر کے ساتھ میرا وقت گزرا۔" ہری اوم پنوار بتاتے ہیں، "میں بشیر بدر کا جونیئر تھا۔ بشیر بدر اردو ڈیپارٹمنٹ کے ہیڈ (صدرِ شعبہ) تھے اور میں قانون (لا) ڈیپارٹمنٹ میں استاد تھا۔ اسی دوران ان سے تعارف ہوا۔ وہ ایک مشہور شاعر تھے، یہ تو ان کی پہچان تھی ہی، لیکن ان کا ساتھی ہونے کے ناطے میں نے ہمیشہ ایک بہترین دوست کے طور پر ان کی قربت کو محسوس کیا۔ میں نے بشیر بدر صاحب کے ساتھ بہت سے سفر کیے ہیں۔ کبھی کار سے، کبھی ٹیکسی سے، کبھی بسوں سے تو کبھی ہوائی جہاز اور ٹیمپو میں، بشیر جی سفر کے دوران ہمیشہ یادیں اور اپنے شعر سنایا کرتے تھے۔"
ڈاکٹر بشیر بدر صاحب کے بارے میں سب سے زیادہ خوش کن اور حیرت انگیز بات شاید ہی لوگ جانتے ہوں کہ دنیا میں کسی اور کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہوا ہوگا، جب علی گڑھ مسلم یونیورسٹی (AMU) میں بشیر صاحب بی اے کے طالب علم تھے، تو ایم اے کی کلاسوں میں ان کی لکھی ہوئی اردو کی کتاب پڑھائی جا رہی تھی۔ آپ تصور کر کے دیکھیے کہ کیا کسی طالب علم کی اس سے بڑی خوش قسمتی ہو سکتی ہے کہ وہ خود وہاں پڑھ رہا ہو اور اس کی کتاب اس سے بڑی کلاسوں میں پڑھائی جا رہی ہو۔ اس طالب علم کے اشعار پر تقریریں ہو رہی ہوں اور اس کے کلام کی تشریح کی جا رہی ہو، تو یہ منفرد اعزاز صرف بشیر بدر کو ہی حاصل تھا۔ بشیر بدر میرٹھ کالج میں شعبہ اردو کے صدر (Head of Department) تھے۔ ہری اوم پنوار نے بشیر بدر کو خراجِ عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا، "میں اپنے دل کی گہرائیوں سے سر جھکا کر انہیں خراجِ عقیدت پیش کرتا ہوں۔ خدا سے یہ دعا ہے کہ اردو ادب کو ایسے اور ستارے عطا کرے، جس سے تہذیبیں زندہ رہیں اور تہذیبوں کا سنگم برقرار رہے۔" ہری اوم پنوار کہتے ہیں، "ہندی ہو، اردو ہو یا کوئی اور زبان، زبانوں کی اپنی ایک تہذیب ہوتی ہے، اور تہذیبوں کا تو سنگم ہوتا ہے، تہذیبوں میں جھگڑے نہیں ہونے چاہئیں؛ اور شاید جھگڑے ہوتے بھی نہیں ہیں، لیکن کون جھگڑے کرواتا ہے یہ ایک الگ موضوع ہو جائے گا۔ بشیر جی ہمیشہ سب کے دلوں میں رہیں گے۔ ان کی شاعری کی مٹھاس انہیں کبھی ہم سے جدا نہیں ہونے دے گی۔"
1987ء میں جس وقت میرٹھ میں فسادات ہوئے، اس وقت ان کے (مرحوم بشیر بدر) گھر کو جلانے کی کوشش کی گئی۔ یہ تشہیر ہوئی تھی کہ گھر جلا دیا گیا ہے، لیکن شاعر ہری اوم پنوار اس کی تردید کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے گھر کو اس وقت جلانے کی کوشش ضرور کی گئی تھی، لیکن ہندوؤں نے ہی اس مشہور شخصیت کو بچانے کی کوشش کی۔ صرف دروازے تک لپٹیں پہنچیں، اندر آگ نہیں پہنچی۔ تاہم، اس واقعے سے انہیں گہرا صدمہ پہنچا اور وہ پھر یہاں رہنے کے لیے تیار نہیں ہوئے اور میرٹھ کالج سے وی آر ایس (VRS/وولینٹری ریٹائرمنٹ) لے کر بھوپال چلے گئے۔ سب کو دکھ ہوا: شاعر ہری اوم پنوار کہتے ہیں، "ان کے اس فیصلے کا ہم سب کو دکھ ہوا، بلکہ پورا میرٹھ کالج اس غم میں ڈوبا رہا۔ سب کو دکھ تھا کہ ہمارے درمیان سے اتنا بڑا نام چلا گیا، جن کی وجہ سے میرٹھ کالج کی ادبی پہچان قائم تھی۔" جب بشیر جی شہر سے چلے گئے تو انہیں خود بھی بے حد دکھ ہوا تھا۔ مشہور ہندی فلم 'دیوداس' کا سپر ہٹ گانا 'ڈولا رے ڈولا من ڈولا...' بشیر بدر کے بیٹے (نصرت بدر) نے ہی لکھا ہے۔ ہری اوم پنوار بتاتے ہیں کہ انہیں دو بار بھوپال جا کر بشیر بدر سے ملنے کا موقع ملا۔ پرانی یادوں کو تازہ کرتے ہوئے وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے ملاقات کے دوران بشیر جی سے کہا تھا کہ آپ کو میرٹھ شہر نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، جس پر انہوں نے بھی اس بات سے اتفاق کیا تھا کہ دو چار لوگوں کی غلطی کی وجہ سے مجھے پورے شہر کو قصوروار نہیں ماننا چاہیے تھا۔ ہری اوم پنوار کہتے ہیں کہ زندگی کے آخری دو تین سالوں سے بشیر بدر جس طرح کے مسائل کا شکار تھے، وہ کئی بیماریوں میں مبتلا تھے اور لوگوں کو پہچانتے بھی نہیں تھے۔ بشیر جی کی اہلیہ کی تعریف کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان کی بیگم ان کی بہت خدمت کرتی تھیں۔