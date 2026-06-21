بین الاقوامی یومِ یوگا لائیو: کولکاتا میں وزیرِ اعظم مودی کی قیادت میں 35 ہزار افراد نے یوگا کیا، ملک بھر میں لاکھوں افراد کی شرکت - INTERNATIONAL YOGA DAY IN KOLKATA
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Published : June 21, 2026 at 7:33 AM IST|
Updated : June 21, 2026 at 8:39 AM IST
کولکاتا: بھارت میں 12واں بین الاقوامی یومِ یوگا انتہائی جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا، جس کی مرکزی تقریب مغربی بنگال کے دارالحکومت کولکاتا کے تاریخی ریڈ روڈ پر منعقد ہوئی۔ وزیرِ اعظم نریندر مودی نے تقریب کی قیادت کرتے ہوئے ہزاروں افراد کے ساتھ یوگا آسن انجام دیے اور یوگا کو صحت مند اور متوازن زندگی کے لیے ناگزیر قرار دیا۔
اس سال بین الاقوامی یومِ یوگا کا موضوع "عمر کے ساتھ صحت کے لیے یوگا" (Yoga for Healthy Ageing) رکھا گیا ہے، جس کا مقصد ہر عمر کے افراد میں جسمانی، ذہنی اور روحانی صحت کو فروغ دینا ہے۔ مرکزی تقریب میں تقریباً 35 ہزار افراد نے وزیرِ اعظم کے ساتھ مشترکہ یوگا پروٹوکول پر عمل کیا۔
کولکاتا شہر میں مختلف مقامات پر بھی بڑے پیمانے پر یوگا سیشنز کا انعقاد کیا گیا، جن میں اندازاً 10 لاکھ افراد نے حصہ لیا۔ اسکولوں، کالجوں، سرکاری اداروں، سماجی تنظیموں اور مختلف کمیونٹیز نے یوگا پروگراموں کا اہتمام کیا، جس سے پورا شہر یوگا کے رنگ میں رنگا نظر آیا۔
وزیرِ اعظم مودی نے اپنے خطاب میں کہا کہ یوگا صرف ورزش نہیں بلکہ ایک ایسا طرزِ زندگی ہے جو انسان کو جسمانی صحت کے ساتھ ذہنی سکون اور مثبت سوچ بھی فراہم کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج کی تیز رفتار زندگی میں ذہنی دباؤ، بے خوابی، موٹاپا اور دیگر بیماریوں سے بچنے کے لیے یوگا ایک مؤثر اور قدرتی ذریعہ ہے۔
ادھر وزارتِ آیوش کے مطابق دنیا بھر میں بھی یوگا ڈے کی تقریبات منعقد کی گئیں۔ 210 سے زائد بھارتی مشنز اور انڈین کونسل فار کلچرل ریلیشنز کے اشتراک سے تقریباً 2,500 مقامات پر یوگا پروگرام منعقد ہوئے، جن میں لاکھوں افراد نے شرکت کی۔
کولکاتا: بھارت میں 12واں بین الاقوامی یومِ یوگا انتہائی جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا، جس کی مرکزی تقریب مغربی بنگال کے دارالحکومت کولکاتا کے تاریخی ریڈ روڈ پر منعقد ہوئی۔ وزیرِ اعظم نریندر مودی نے تقریب کی قیادت کرتے ہوئے ہزاروں افراد کے ساتھ یوگا آسن انجام دیے اور یوگا کو صحت مند اور متوازن زندگی کے لیے ناگزیر قرار دیا۔
اس سال بین الاقوامی یومِ یوگا کا موضوع "عمر کے ساتھ صحت کے لیے یوگا" (Yoga for Healthy Ageing) رکھا گیا ہے، جس کا مقصد ہر عمر کے افراد میں جسمانی، ذہنی اور روحانی صحت کو فروغ دینا ہے۔ مرکزی تقریب میں تقریباً 35 ہزار افراد نے وزیرِ اعظم کے ساتھ مشترکہ یوگا پروٹوکول پر عمل کیا۔
کولکاتا شہر میں مختلف مقامات پر بھی بڑے پیمانے پر یوگا سیشنز کا انعقاد کیا گیا، جن میں اندازاً 10 لاکھ افراد نے حصہ لیا۔ اسکولوں، کالجوں، سرکاری اداروں، سماجی تنظیموں اور مختلف کمیونٹیز نے یوگا پروگراموں کا اہتمام کیا، جس سے پورا شہر یوگا کے رنگ میں رنگا نظر آیا۔
وزیرِ اعظم مودی نے اپنے خطاب میں کہا کہ یوگا صرف ورزش نہیں بلکہ ایک ایسا طرزِ زندگی ہے جو انسان کو جسمانی صحت کے ساتھ ذہنی سکون اور مثبت سوچ بھی فراہم کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج کی تیز رفتار زندگی میں ذہنی دباؤ، بے خوابی، موٹاپا اور دیگر بیماریوں سے بچنے کے لیے یوگا ایک مؤثر اور قدرتی ذریعہ ہے۔
ادھر وزارتِ آیوش کے مطابق دنیا بھر میں بھی یوگا ڈے کی تقریبات منعقد کی گئیں۔ 210 سے زائد بھارتی مشنز اور انڈین کونسل فار کلچرل ریلیشنز کے اشتراک سے تقریباً 2,500 مقامات پر یوگا پروگرام منعقد ہوئے، جن میں لاکھوں افراد نے شرکت کی۔