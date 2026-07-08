ETV Bharat / Videos

ترال ناگہ واڑی کے لوگ سرکاری توجہ کے منتظر - NAGWADI VILLAGE OF TRAL AWAITS OFF

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ناگواڑی ترال کے لوگ بنیادی سہولتوں سے محروم، حکومت کی توجہ کے منتظر (ETV Bharat)

By ETV Bharat Urdu Team

Published : July 8, 2026 at 11:04 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ترال، پلوامہ، جموں وکشمیر (شبیر بھٹ)

جہاں ایک طرف مرکزی اور یو ٹی حکومتیں جموں وکشمیر میں جامع ترقی کے لیے بلند بانگ دعوے کرتی ہیں۔ وہیں جنوبی کشمیر کے ترال علاقے موجود ناگہ واڑی گاؤں بنیادی سہولیات سے محروم ہے اور عوام آج بھی اس حوالے سے مشکلات میں مبتلا ہے۔ مقامی لوگوں کے مطابق ٹاؤن ترال سے محض پانچ کلو میٹر دور اس گجر بستی میں نہ ہی راشن شاپ ہے اور نہ ہی علاقے میں کھیل گاہ ہے جس کی وجہ سے صلاحیت سے بھرپور کھلاڑی اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوانے سے قاصر ہیں۔ مقامی لوگوں کے مطابق انتخابات کے موقع پر سیاستدان ان سے ووٹ لیتے ہیں لیکن اقتدار حاصل کرنے کے بعد پھر یہ لیڈر عوام کو بھول جاتے ہیں۔

اس سلسلے میں کئی خواتین کا کہنا ہے کہ علاقے میں ہیلتھ سینٹر کی عدم دستیابی ان کے لیے سوہان روح بنی ہوئی ہے اور بیمار پڑنے کی صورت میں انہیں ترال جانا پڑتا ہے۔ جب کہ علاقے میں دیگر بنیادی سہولیات کا بھی فقدان ہے۔ مقامی لوگوں کے مطابق سرکار کی جانب سے بلند بانگ دعوے تو کیے جاتے ہیں لیکن عوامی مشکلات کو دور کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی جا رہی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ اگر سرکاری دعوؤں میں حقیقت ہوتی تو پھر ان کی یہ چھوٹی بستی سرکار کی نظروں سے اوجھل نہ ہوتی۔ انہوں نے سرکار سے مطالبہ کیا کہ ناگہ واڑی کے جملہ لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کی جانب فوری توجہ دی جائے۔ اس دوران ممبر اسمبلی ترال رفیق احمد نایک نے نمائندے کو فون پر بتایا کہ وہ اس گاؤں میں جاکر خود حالات کا جائزہ لیں گے اور عوامی مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔

ترال، پلوامہ، جموں وکشمیر (شبیر بھٹ)

جہاں ایک طرف مرکزی اور یو ٹی حکومتیں جموں وکشمیر میں جامع ترقی کے لیے بلند بانگ دعوے کرتی ہیں۔ وہیں جنوبی کشمیر کے ترال علاقے موجود ناگہ واڑی گاؤں بنیادی سہولیات سے محروم ہے اور عوام آج بھی اس حوالے سے مشکلات میں مبتلا ہے۔ مقامی لوگوں کے مطابق ٹاؤن ترال سے محض پانچ کلو میٹر دور اس گجر بستی میں نہ ہی راشن شاپ ہے اور نہ ہی علاقے میں کھیل گاہ ہے جس کی وجہ سے صلاحیت سے بھرپور کھلاڑی اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوانے سے قاصر ہیں۔ مقامی لوگوں کے مطابق انتخابات کے موقع پر سیاستدان ان سے ووٹ لیتے ہیں لیکن اقتدار حاصل کرنے کے بعد پھر یہ لیڈر عوام کو بھول جاتے ہیں۔

اس سلسلے میں کئی خواتین کا کہنا ہے کہ علاقے میں ہیلتھ سینٹر کی عدم دستیابی ان کے لیے سوہان روح بنی ہوئی ہے اور بیمار پڑنے کی صورت میں انہیں ترال جانا پڑتا ہے۔ جب کہ علاقے میں دیگر بنیادی سہولیات کا بھی فقدان ہے۔ مقامی لوگوں کے مطابق سرکار کی جانب سے بلند بانگ دعوے تو کیے جاتے ہیں لیکن عوامی مشکلات کو دور کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی جا رہی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ اگر سرکاری دعوؤں میں حقیقت ہوتی تو پھر ان کی یہ چھوٹی بستی سرکار کی نظروں سے اوجھل نہ ہوتی۔ انہوں نے سرکار سے مطالبہ کیا کہ ناگہ واڑی کے جملہ لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کی جانب فوری توجہ دی جائے۔ اس دوران ممبر اسمبلی ترال رفیق احمد نایک نے نمائندے کو فون پر بتایا کہ وہ اس گاؤں میں جاکر خود حالات کا جائزہ لیں گے اور عوامی مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔

For All Latest Updates

TAGGED:

NAGWADI VILLAGE OF TRAL AWAITS OFF
NAGWADI VILLAGE OF TRAL AWAITS OFF

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Urdu Team

Urdu -one of the exclusive segments of ETV Bharat- caters to Urdu speaking people across the nation and beyond. The portal makes sure it uses the entire network to bring the best of the stories for its audience. Apart from the network stories shared by other state portals, Urdu has its own reporters and stringers in places where there is a sizeable Urdu population and they bring specials and exclusive stories for the Urdu audience....view details

اسی موضوع پر

امرناتھ یاترا کے دوران سی آر پی ایف اہلکار سرینگر جموں ہائی وے پر مستعد

کانگریس لیڈر  غلام احمد میر نے یاترا کے دوران ہائی پر عوامی مشکلات کا ازالہ کرنے کی وکالت کی

July 7, 2026 at 5:55 PM IST
family of mahendra songara from rajasthan has been crafting marwari juti for four generations Urdu News

ہاتھ سے بنی ان راجستھانی جوتیوں کے دیوانے ہیں لوگ

July 7, 2026 at 12:10 PM IST
War Against Waste Campaign Launched at Anantnags Historic Panzath Spring Kashmir Urdu News

پانزتھ میں سوشل ریفارمز اینڈ کلین کشمیر کی وار اگینسٹ ویسٹ مہم

July 7, 2026 at 10:28 AM IST
nasha mukt abhiyan at sopore T20 lazzat cup concluded in sopore Urdu News

نوجوانوں کو منشیات سے دور رکھنے کے لیے سوپور میں ٹی ٹوئنٹی لذت کپ کا انعقاد

July 6, 2026 at 11:52 AM IST

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.