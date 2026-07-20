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بارش کے بعد ترال میں کسانوں نے راحت کی سانس لی - RAINS BRING SMILE ON FARMER IN TRAL

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ترال میں بارش کے بعد کسانوں نے راحت کی سانس لی (ETV Bharat)

By ETV Bharat Urdu Team

Published : July 20, 2026 at 3:50 PM IST

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ترال، جموں وکشمیر (شبیر بھٹ)

جموں وکشمیر کے اکثر علاقوں میں کل سے ہو رہی بارشوں کے بعد جہاں عام زندگی مفلوج ہوکر رہ گئی ہے، وہیں جنوبی کشمیر کے ترال سب ضلع میں ان بارشوں کی وجہ سے درجۂ حرارت میں کمی ہوگئی ہے اور لوگوں نے راحت کی سانس لی ہے۔ سمجھا جا رہا ہے کہ سخت گرمی میں عوام کو زبردست مشکلات جھیلنا پڑ رہی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ترال میں بارش کے بعد عوام نے راحت کی سانس لی ہے، جب کہ کسان خوش ہیں۔ 

اس دوران عوام نے بارشوں کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا ہے اور کہا ہے کہ ان بارشوں کے بعد ایگریکلچر اور ہارٹیکلچر سیکٹر میں کافی بہتری دیکھنے کو ملے گی اور عوام کو جھلستی گرمی سے نجات ملے گی۔ تاہم عوام نے ان بارشوں کے بعد راجوری اور پونچھ اضلاع میں ہوئے نقصانات پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس موقع پر ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کر تے ہیں۔ کئی افراد نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ ان بارشوں کے بعد علاقے کے کسانوں نے راحت کی سانس لی ہے۔ کیوں کہ کئی علاقوں میں چونکہ گرمی سے پیدا شدہ صورتحال کے بعد پینے کے پانی کی قلت پیدا ہوگئی تھی لیکن اب رفتہ رفتہ وہ مسئلہ بھی حل ہوگا اور ان علاقوں میں پینے کے پانی کی قلت فوری طور پر کم ہوگی۔ 
واضح رہے کہ جموں و کشمیر کے ضلع پونچھ، راجوری اور پیر پنچال کے بالائی علاقوں میں گزشتہ رات ہونے والی موسلا دھار بارش نے بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی ہے۔ بارش کے بعد آنے والے اچانک سیلاب اور پانی کے تیز بہاؤ نے مقامی لوگوں کو سال 2014 میں آنے والے تباہ کن سیلاب کی یاد تازہ کر دی۔  

ترال، جموں وکشمیر (شبیر بھٹ)

جموں وکشمیر کے اکثر علاقوں میں کل سے ہو رہی بارشوں کے بعد جہاں عام زندگی مفلوج ہوکر رہ گئی ہے، وہیں جنوبی کشمیر کے ترال سب ضلع میں ان بارشوں کی وجہ سے درجۂ حرارت میں کمی ہوگئی ہے اور لوگوں نے راحت کی سانس لی ہے۔ سمجھا جا رہا ہے کہ سخت گرمی میں عوام کو زبردست مشکلات جھیلنا پڑ رہی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ترال میں بارش کے بعد عوام نے راحت کی سانس لی ہے، جب کہ کسان خوش ہیں۔ 

اس دوران عوام نے بارشوں کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا ہے اور کہا ہے کہ ان بارشوں کے بعد ایگریکلچر اور ہارٹیکلچر سیکٹر میں کافی بہتری دیکھنے کو ملے گی اور عوام کو جھلستی گرمی سے نجات ملے گی۔ تاہم عوام نے ان بارشوں کے بعد راجوری اور پونچھ اضلاع میں ہوئے نقصانات پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس موقع پر ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کر تے ہیں۔ کئی افراد نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ ان بارشوں کے بعد علاقے کے کسانوں نے راحت کی سانس لی ہے۔ کیوں کہ کئی علاقوں میں چونکہ گرمی سے پیدا شدہ صورتحال کے بعد پینے کے پانی کی قلت پیدا ہوگئی تھی لیکن اب رفتہ رفتہ وہ مسئلہ بھی حل ہوگا اور ان علاقوں میں پینے کے پانی کی قلت فوری طور پر کم ہوگی۔ 
واضح رہے کہ جموں و کشمیر کے ضلع پونچھ، راجوری اور پیر پنچال کے بالائی علاقوں میں گزشتہ رات ہونے والی موسلا دھار بارش نے بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی ہے۔ بارش کے بعد آنے والے اچانک سیلاب اور پانی کے تیز بہاؤ نے مقامی لوگوں کو سال 2014 میں آنے والے تباہ کن سیلاب کی یاد تازہ کر دی۔  

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TAGGED:

RAINS IN TRAL
TRAL PEOPLE BREATHE SIGH RELIEF
RAINS BRING SMILE ON FARMER IN TRAL
PEOPLE BREATHE SIGH RELIEF IN TRAL

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ETV Bharat Urdu Team

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