پی ڈی پی کا سرینگر میں احتجاج، عمر عبداللہ حکعمت کے خلاف نعرے بازی - PDP PROTEST

پی ڈی پی کا سرینگر میں احتجاج (ای ٹی وی بھارت)

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : March 28, 2026 at 3:29 PM IST

سرینگر: پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کے رہنماؤں اور کارکنوں نے ہفتہ کے روز سرینگر میں احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے حکومت مخالف نعرے بازی کی اور عوام پر بڑھتے ہوئے ٹیکس کے بوجھ اور یوٹیلیٹی چارجز کے بوجھ کو اجاگر کرتے ہوئے عمر عبداللہ کے خلاف بھی نعرے بازی کی۔

ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھائے پی ڈی پی کے احتجاجی کارکنان سرینگر کی پریس کالونی میں جمع ہوئے  اور انتظامیہ پر الزام عائد کیا کہ وہ پہلے ہی محدود آمدنی سے دوچار عوام پر مزید مالی بوجھ ڈال رہی ہے۔ پی ڈی پی نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے یہ احتجاج ایک ایسے وقت میں کیا ہے جب "بجلی کے بلوں، پانی کے چارجز اور میونسپل ٹیکسز کے حوالے سے شکایات میں اضافہ ہو رہا ہے۔" انہوں نے بحیثیت اپوزیشن جماعت عوام کو ریلیف دینے کا مطالبہ کیا۔

پی ڈی پی کے جنرل سیکریٹری خورشید عالم نے احتجاج کے دوران میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ 31 مارچ کشمیری عوام کے لیے بڑھتے ہوئے مالی دباؤ کے باعث ایک "یومِ سیاہ" بن چکا ہے۔ انہوں نے کہا: "عوام شدید ٹیکس بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں۔ بھاری بجلی کے بل بھیجے جا رہے ہیں، پانی کے چارجز طلب کیے جا رہے ہیں، جبکہ ملازمین کو تنخواہیں بھی نہیں مل رہی ہیں۔"

ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

اسی موضوع پر

رام بن میں گجر بکروال طبقہ نے کیا پروگرام کا انعقاد

رام بن میں گجر بکروال طبقہ نے کیا پروگرام کا انعقاد

March 27, 2026 at 4:55 PM IST
جنوبی کشمیر کے ساگام ٹیولپ گارڈن میں سیاح محظوظ

جنوبی کشمیر کے ساگام ٹیولپ گارڈن میں سیاح محظوظ

March 26, 2026 at 2:38 PM IST
Naatiya competition organized by the journalist community concludes in Anantnag, hundreds of people participate Urdu News

صحافتی برادری کے زیر اہتمام نعتیہ مقابلہ، نوجوان نسل میں دینی شعور پیدا کرنے کی کوشش

March 26, 2026 at 12:49 PM IST
انشول گرگ، صوبائی کمشنر کشمیر

کیا لاک ڈاؤن نافذ کیا جا سکتا ہے؟  ڈویژنل کمشنر کشمیر نے کی وضاحت

March 25, 2026 at 8:35 PM IST

