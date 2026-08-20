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سفارتکار آتے ہیں، وزیر اعلیٰ یا گورنر سے ملتے ہیں، شکارا سواری کرکے واپس چلے جاتے ہیں: محبوبہ مفتی - محبوبہ مفتی

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محبوبہ مفتی (ای ٹی وی بھارت)

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : August 20, 2026 at 6:45 PM IST

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سرینگر (جاوید ڈار) : بھارت میں امریکہ کے سفیر سرجیو گور کے کشمیر دورے کو 'طے شدہ' قرار دیتے ہوئے محبوبہ مفتی نے سال 2019میں دفعہ 370کی منسوخی سے قبل ڈپلومیٹس کے کشمیر دورے کے ساتھ موازنہ کیا۔

سرینگر میں نامہ نگاروں کے ساتھ بات کرتے ہوئے محبوبہ مفتی نے کہا کہ دال 2019سے پہلے بھی سفیر، مندوبین اور ایلچی جموں کشمیر کے دورے پر آتے تھے، اور سرجیو گور کا دورہ امریکہ سفارتکار کا تاریخی یا پہلی بار نہیں ہو رہا۔ 

انہوں نے ماضی کے دوروں کے ساتھ گور کے دورے کا تقابل کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ سفیر یہاں سبھی طبقہ ہائے فکر سے وابستہ لوگوں کے ساتھ ملتے تھے جن میں تاجر، طلبہ وغیرہ شامل ہوتے تھے۔

سرینگر (جاوید ڈار) : بھارت میں امریکہ کے سفیر سرجیو گور کے کشمیر دورے کو 'طے شدہ' قرار دیتے ہوئے محبوبہ مفتی نے سال 2019میں دفعہ 370کی منسوخی سے قبل ڈپلومیٹس کے کشمیر دورے کے ساتھ موازنہ کیا۔

سرینگر میں نامہ نگاروں کے ساتھ بات کرتے ہوئے محبوبہ مفتی نے کہا کہ دال 2019سے پہلے بھی سفیر، مندوبین اور ایلچی جموں کشمیر کے دورے پر آتے تھے، اور سرجیو گور کا دورہ امریکہ سفارتکار کا تاریخی یا پہلی بار نہیں ہو رہا۔ 

انہوں نے ماضی کے دوروں کے ساتھ گور کے دورے کا تقابل کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ سفیر یہاں سبھی طبقہ ہائے فکر سے وابستہ لوگوں کے ساتھ ملتے تھے جن میں تاجر، طلبہ وغیرہ شامل ہوتے تھے۔

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TAGGED:

MEHBOOBA MUFTI
US DIPLOMAT SERGIO GOR
KASHMIR
محبوبہ مفتی
MEHBOOBA US DIPLOMAT KASHMIR VISIT

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