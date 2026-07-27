محبوبہ مفتی کے 'بنتا ہے' بیان پر پی ڈی پی معافی مانگے - CONGRESS SEEKS MEHBOOBA APOLOGY
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Published : July 27, 2026 at 3:22 PM IST
پلوامہ (عادل مشتاق) : جنتر منتر پر طلبہ کے احتجاج میں پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی کا بیان سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد مختلف سیاسی جماعتوں اور سماجی حلقوں کی جانب سے اس پر شدید ردعمل سامنے آ رہا ہے۔ محبوبہ مفتی نے دہلی میں احتجاجیوں پر تشدد کو غلط جبکہ کشمیر میں تشدد کو 'بنتا ہے' کہہ کر جواز پیش کیا تھا۔
جموں کشمیر پردیش کانگریس کے ضلع صدر پلوامہ، عمر جان، نے ایک پریس کانفرنس کے دوران پی ڈی پی کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ محبوبہ مفتی کے حالیہ بیان پر پی ڈی پی کو عوام کے سامنے معافی مانگنی چاہیے۔ ان کا کہنا تھا "کہ پی ڈی پی نے وادی کے عوام کے جذبات اور احساسات کے ساتھ کھیلنے کا کام کیا ہے، جو کسی بھی صورت قابل قبول نہیں۔"
عمر جان نے پی ڈی پی رہنما وحید پرہ کے اس دعوے پر بھی سخت ردعمل ظاہر کیا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ متنازع ویڈیو مصنوعی ذہانت (AI) کے ذریعے تیار کیا گیا ہے۔ عمر جان نے مطالبہ کیا کہ "اگر ویڈیو واقعی اے آئی سے تیار کی گئی ہے تو پی ڈی پی اس کے ثبوت عوام کے سامنے پیش کرے، بصورت دیگر محبوبہ مفتی کو اپنے بیان پر کھلے عام معافی مانگنی چاہیے۔"
انہوں نے مزید کہا کہ "اگر پی ڈی پی نے عوامی سطح پر معافی نہیں مانگی تو کانگریس پریس کالونی سرینگر میں غیر معینہ مدت کی بھوک ہڑتال شروع کرے گی، جو اس وقت تک جاری رہے گی جب تک پی ڈی پی عوام سے معافی نہیں مانگتی۔ جان کے مطابق انہوں نے بھوک ہڑتال کے لیے اجازت نامہ طلب کیا ہے جس کے لیے اجازت نامہ کے وہ منتظر ہے۔
پلوامہ (عادل مشتاق) : جنتر منتر پر طلبہ کے احتجاج میں پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی کا بیان سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد مختلف سیاسی جماعتوں اور سماجی حلقوں کی جانب سے اس پر شدید ردعمل سامنے آ رہا ہے۔ محبوبہ مفتی نے دہلی میں احتجاجیوں پر تشدد کو غلط جبکہ کشمیر میں تشدد کو 'بنتا ہے' کہہ کر جواز پیش کیا تھا۔
جموں کشمیر پردیش کانگریس کے ضلع صدر پلوامہ، عمر جان، نے ایک پریس کانفرنس کے دوران پی ڈی پی کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ محبوبہ مفتی کے حالیہ بیان پر پی ڈی پی کو عوام کے سامنے معافی مانگنی چاہیے۔ ان کا کہنا تھا "کہ پی ڈی پی نے وادی کے عوام کے جذبات اور احساسات کے ساتھ کھیلنے کا کام کیا ہے، جو کسی بھی صورت قابل قبول نہیں۔"
عمر جان نے پی ڈی پی رہنما وحید پرہ کے اس دعوے پر بھی سخت ردعمل ظاہر کیا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ متنازع ویڈیو مصنوعی ذہانت (AI) کے ذریعے تیار کیا گیا ہے۔ عمر جان نے مطالبہ کیا کہ "اگر ویڈیو واقعی اے آئی سے تیار کی گئی ہے تو پی ڈی پی اس کے ثبوت عوام کے سامنے پیش کرے، بصورت دیگر محبوبہ مفتی کو اپنے بیان پر کھلے عام معافی مانگنی چاہیے۔"
انہوں نے مزید کہا کہ "اگر پی ڈی پی نے عوامی سطح پر معافی نہیں مانگی تو کانگریس پریس کالونی سرینگر میں غیر معینہ مدت کی بھوک ہڑتال شروع کرے گی، جو اس وقت تک جاری رہے گی جب تک پی ڈی پی عوام سے معافی نہیں مانگتی۔ جان کے مطابق انہوں نے بھوک ہڑتال کے لیے اجازت نامہ طلب کیا ہے جس کے لیے اجازت نامہ کے وہ منتظر ہے۔