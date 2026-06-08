اراضی واپس لینے کا معاملہ، وحید پرہ نے احتجاجی کسانوں کے ساتھ پنیری لگائی - PDP LEGISLATORS FARMER PROTEST
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Published : June 8, 2026 at 3:52 PM IST
پلوامہ(شبیر بٹ): محکمہ مال کی جانب سے جنوبی کشمیر کے اونتی پورہ علاقے میں متعدد یہات میں کسانوں کو زرعی اراضی سے بے دخل کرنے کا معاملہ معاملہ طول پکڑتا جا رہا ہے۔ پیر کے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے لیڈران وممبران اسمبلی پلوامہ اور ترال. وحید الرحمن پورہ اور رفیق احمد نایک نے علاقے کا دورہ کیا اور کسانوں کے احتجاج میں شامل ہوئے۔
مظاہرین "ہماری زمینیں واپس کرو، ہم کیا چاہتے انصاف" کے نعرے بلند کر رہے تھے۔ اس موقع پر وحید الرحمن پر ہ نے کھیتوں میں کسانون کے ساتھ ملکر پنیری لگای اور سرکاری حکمنامے کے خلاف احتجاج کیا۔ ساتھ ہی اس موقع پر وحید الرحمن پر ہ نے کہا کہ "عمر سرکار عوام کو مختلف طریقوں سے تنگ کر رہی ہے تاہم ہم عوام کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا رہیں گے۔"
مظاہرین نے بتایا کہ "ایک سازش کے تحت کشمیر کے اندر لوگوں کو گھروں سے بے گھر کیا جا رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ ایک طرف پہلے ہی اونتی پورہ میں محکمہ زراعت نے سینکڑوں کنال آراضی کو فارم کے لیے حاصل کیا ہے وہیں اسکے بعد ایمز اور اسلامک یونیورسٹی کے لیے بھی سینکڑوں کنال آرضی حاصل کی گئ ہے اور اب عوام کو دانے دانے کا محتاج بنانے کے لیے برسوں سے زیر تصرف زمین کو واپس لیا جا رہا ہے جو کہ انتہائی بدقسمتی ۔"
ادھر، حکام کا کہنا ہے کہ حاصل کی گئی اراضی سرکاری ہے جسے واپس لیا گیا۔ وہیں کسانوں کا کہنا ہے کہ وہ دہائیوں سے اس پر کھیتی باڑی کرتے آ رہے ہیں۔
پلوامہ(شبیر بٹ): محکمہ مال کی جانب سے جنوبی کشمیر کے اونتی پورہ علاقے میں متعدد یہات میں کسانوں کو زرعی اراضی سے بے دخل کرنے کا معاملہ معاملہ طول پکڑتا جا رہا ہے۔ پیر کے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے لیڈران وممبران اسمبلی پلوامہ اور ترال. وحید الرحمن پورہ اور رفیق احمد نایک نے علاقے کا دورہ کیا اور کسانوں کے احتجاج میں شامل ہوئے۔
مظاہرین "ہماری زمینیں واپس کرو، ہم کیا چاہتے انصاف" کے نعرے بلند کر رہے تھے۔ اس موقع پر وحید الرحمن پر ہ نے کھیتوں میں کسانون کے ساتھ ملکر پنیری لگای اور سرکاری حکمنامے کے خلاف احتجاج کیا۔ ساتھ ہی اس موقع پر وحید الرحمن پر ہ نے کہا کہ "عمر سرکار عوام کو مختلف طریقوں سے تنگ کر رہی ہے تاہم ہم عوام کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا رہیں گے۔"
مظاہرین نے بتایا کہ "ایک سازش کے تحت کشمیر کے اندر لوگوں کو گھروں سے بے گھر کیا جا رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ ایک طرف پہلے ہی اونتی پورہ میں محکمہ زراعت نے سینکڑوں کنال آراضی کو فارم کے لیے حاصل کیا ہے وہیں اسکے بعد ایمز اور اسلامک یونیورسٹی کے لیے بھی سینکڑوں کنال آرضی حاصل کی گئ ہے اور اب عوام کو دانے دانے کا محتاج بنانے کے لیے برسوں سے زیر تصرف زمین کو واپس لیا جا رہا ہے جو کہ انتہائی بدقسمتی ۔"
ادھر، حکام کا کہنا ہے کہ حاصل کی گئی اراضی سرکاری ہے جسے واپس لیا گیا۔ وہیں کسانوں کا کہنا ہے کہ وہ دہائیوں سے اس پر کھیتی باڑی کرتے آ رہے ہیں۔