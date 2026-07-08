پی ڈی پی کے بانی شریک مظفر بیگ کی اہلیہ صفینہ این سی میں شامل - KASHMIR
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Published : July 8, 2026 at 4:50 PM IST
سرینگر: ضلع ترقیاتی کونسل (ڈی ڈی سی) بارہمولہ و اسٹیٹ حج کمیٹی کی سابق چیئرپرسن صفینہ بیگ نے بدھ کو سرینگر میں ایک تقریب کے دوران برسر اقتدار سیاسی جماعت این سی میں شمولیت اختیار کر لی۔
پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کے بانی شریک، سابق نائب وزیر اعلیٰ اور ممبر پارلیمنٹ رہ چکے مظفر بیگ کی اہلیہ صفینہ بیگ نے این سی کے صدر دفتر، سرینگر میں این سی کا دامن تھاما جہاں پارٹی صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ، وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ اور دیگر سینئر رہنماؤں نے ان کا والہانہ استقبال کیا۔
بعد ازاں میڈیا نمائندوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے صفینہ نے دعویٰ کیا کہ وہ گزشتہ ایک سال سے این سی میں شامل ہونے کے متعلق سوچ رہی تھی۔
سرینگر: ضلع ترقیاتی کونسل (ڈی ڈی سی) بارہمولہ و اسٹیٹ حج کمیٹی کی سابق چیئرپرسن صفینہ بیگ نے بدھ کو سرینگر میں ایک تقریب کے دوران برسر اقتدار سیاسی جماعت این سی میں شمولیت اختیار کر لی۔
پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کے بانی شریک، سابق نائب وزیر اعلیٰ اور ممبر پارلیمنٹ رہ چکے مظفر بیگ کی اہلیہ صفینہ بیگ نے این سی کے صدر دفتر، سرینگر میں این سی کا دامن تھاما جہاں پارٹی صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ، وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ اور دیگر سینئر رہنماؤں نے ان کا والہانہ استقبال کیا۔
بعد ازاں میڈیا نمائندوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے صفینہ نے دعویٰ کیا کہ وہ گزشتہ ایک سال سے این سی میں شامل ہونے کے متعلق سوچ رہی تھی۔