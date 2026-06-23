نوکریاں اہل نوجوانوں کے بجائے کارکنوں کو دی گئیں، پی ڈی پی کا این سی حکومت پر الزام - PDP PROTEST ON JOB OUTSOURCING
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By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : June 23, 2026 at 2:31 PM IST
سرینگر: پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) نے جموں کشمیر میں سرکاری نوکریوں کی آؤٹ سورسنگ پر حکمران جماعت نیشنل کانفرنس کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے الزام عائد کیا کہ "این سی حکومت نے دو سال میں 25 ہزار نوکریاں اپنے رشتہ داروں، کارکنوں یا رقم دینے والے افراد میں تقسیم کیں۔"
پی ڈی پی نے 25 ہزار آؤٹ سورس نوکریوں میں بے سنگین ضابطگیوں کا الزام عائد کرتے ہوئے سرینگر میں احتجاج کے دوران تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے وہیں حکومت نے الزامات کو سخری سے مسترد کر دیا ہے۔
سرینگر میں احتجاج کے دوران پی ڈی پی لیڈر ظہیب میر اور خورشید عالم نے درجنوں کارکنان کے ہمراہ احتجاج کیا اور حکومت کی سخت سرزنش کی۔
سرینگر: پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) نے جموں کشمیر میں سرکاری نوکریوں کی آؤٹ سورسنگ پر حکمران جماعت نیشنل کانفرنس کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے الزام عائد کیا کہ "این سی حکومت نے دو سال میں 25 ہزار نوکریاں اپنے رشتہ داروں، کارکنوں یا رقم دینے والے افراد میں تقسیم کیں۔"
پی ڈی پی نے 25 ہزار آؤٹ سورس نوکریوں میں بے سنگین ضابطگیوں کا الزام عائد کرتے ہوئے سرینگر میں احتجاج کے دوران تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے وہیں حکومت نے الزامات کو سخری سے مسترد کر دیا ہے۔
سرینگر میں احتجاج کے دوران پی ڈی پی لیڈر ظہیب میر اور خورشید عالم نے درجنوں کارکنان کے ہمراہ احتجاج کیا اور حکومت کی سخت سرزنش کی۔