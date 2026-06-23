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نوکریاں اہل نوجوانوں کے بجائے کارکنوں کو دی گئیں، پی ڈی پی کا این سی حکومت پر الزام - PDP PROTEST ON JOB OUTSOURCING

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پی ڈی پی کا سرینگر میں احتجاج (ای ٹی وی بھارت)

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : June 23, 2026 at 2:31 PM IST

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سرینگر: پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) نے جموں کشمیر میں سرکاری نوکریوں کی آؤٹ سورسنگ پر حکمران جماعت نیشنل کانفرنس کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے الزام عائد کیا کہ "این سی حکومت نے دو سال میں 25 ہزار نوکریاں اپنے رشتہ داروں، کارکنوں یا رقم دینے والے افراد میں تقسیم کیں۔"

پی ڈی پی نے 25 ہزار آؤٹ سورس نوکریوں میں بے سنگین ضابطگیوں کا الزام عائد کرتے ہوئے سرینگر میں احتجاج کے دوران تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے وہیں حکومت نے الزامات کو سخری سے مسترد کر دیا ہے۔

سرینگر میں احتجاج کے دوران پی ڈی پی لیڈر ظہیب میر اور خورشید عالم نے درجنوں کارکنان کے ہمراہ احتجاج کیا اور حکومت کی سخت سرزنش کی۔

سرینگر: پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) نے جموں کشمیر میں سرکاری نوکریوں کی آؤٹ سورسنگ پر حکمران جماعت نیشنل کانفرنس کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے الزام عائد کیا کہ "این سی حکومت نے دو سال میں 25 ہزار نوکریاں اپنے رشتہ داروں، کارکنوں یا رقم دینے والے افراد میں تقسیم کیں۔"

پی ڈی پی نے 25 ہزار آؤٹ سورس نوکریوں میں بے سنگین ضابطگیوں کا الزام عائد کرتے ہوئے سرینگر میں احتجاج کے دوران تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے وہیں حکومت نے الزامات کو سخری سے مسترد کر دیا ہے۔

سرینگر میں احتجاج کے دوران پی ڈی پی لیڈر ظہیب میر اور خورشید عالم نے درجنوں کارکنان کے ہمراہ احتجاج کیا اور حکومت کی سخت سرزنش کی۔

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TAGGED:

PDP PROTEST
KASHMIR
JAMMU KASHMIR JOB OUTSOURCING
جموں کشمیر آؤٹ سورسنگ
PDP PROTEST ON JOB OUTSOURCING

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ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Jammu and Kashmir is a key region. The erstwhile state has been bifurcated into two union territories—Jammu and Kashmir and Ladakh. ETV Bharat has a dedicated team of reporters to bring in the happenings and incidents from across the region. With its presence, in most cases, ETV Bharat is the first to break any important story....view details

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