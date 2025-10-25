ETV Bharat / Videos

راجیہ سبھا انتخابات این سی - پی ڈی پی کا ’فکسڈ میچ‘: سجاد لون - NC BJP MATCH FIXING

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 25, 2025 at 3:15 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

سرینگر (پرویز الدین) : جموں و کشمیر میں راجیہ سبھا انتخابات کے نتائج کے بعد سیاسی گہما گہمی جاری ہے۔ پارٹی لیڈران کی جانب سے الزامات اور جوابات اور بیانات کا سلسلہ عروج پر ہے۔

پیپلز کانفرنس (پی سی) چیئرمین اور ایم ایل اے ہندوارہ سجاد لون نے نیشنل کانفرنس پر بھارتیہ جنتا پارٹی کے ساتھ ’خفیہ مفاہمت‘ اور ’میچ فکسنگ‘ کا الزام عائد کیا۔ تاہم وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے ان الزامات کی تردید کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ان کی پارٹی کو سینئر سیاسی چہروں کے ذریعے ’دھوکہ‘ ملا ہے۔

سرینگر میں نامہ نگاروں سے خطاب کرتے ہوئے سجاد لون نے راجیہ سبھا انتخابات کے نتائج کو ’میچ فکسنگ‘ قرار دیتے ہوئے خود ان انتخابات سے علیحدگی کو جائز ٹھہرایا۔ انہوں نے کہا: ’’’’این سی کی کراس ووٹنگ سے بی جے پی کو براہ راست فائدہ پہنچا ہے۔‘‘  

سرینگر (پرویز الدین) : جموں و کشمیر میں راجیہ سبھا انتخابات کے نتائج کے بعد سیاسی گہما گہمی جاری ہے۔ پارٹی لیڈران کی جانب سے الزامات اور جوابات اور بیانات کا سلسلہ عروج پر ہے۔

پیپلز کانفرنس (پی سی) چیئرمین اور ایم ایل اے ہندوارہ سجاد لون نے نیشنل کانفرنس پر بھارتیہ جنتا پارٹی کے ساتھ ’خفیہ مفاہمت‘ اور ’میچ فکسنگ‘ کا الزام عائد کیا۔ تاہم وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے ان الزامات کی تردید کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ان کی پارٹی کو سینئر سیاسی چہروں کے ذریعے ’دھوکہ‘ ملا ہے۔

سرینگر میں نامہ نگاروں سے خطاب کرتے ہوئے سجاد لون نے راجیہ سبھا انتخابات کے نتائج کو ’میچ فکسنگ‘ قرار دیتے ہوئے خود ان انتخابات سے علیحدگی کو جائز ٹھہرایا۔ انہوں نے کہا: ’’’’این سی کی کراس ووٹنگ سے بی جے پی کو براہ راست فائدہ پہنچا ہے۔‘‘  

For All Latest Updates

TAGGED:

JK RAJYA SABHA ELECTIONS
RAJYA SABHA ELECTIONS 2025
SAJAD LONE ON RS ELECTION
FIXED MATCH NC BJP
NC BJP MATCH FIXING

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Urdu Team

...view details

اسی موضوع پر

یوم رسل میر دس سال بعد ڈورو میں منایا گیا

دس برس بعد ’جشن رسول میر‘ کا انعقاد، رومانوی شاعرانہ کردار کو اجاگر کیا گیا

October 24, 2025 at 5:23 PM IST
خزاں میں مہک اٹھا کشمیر کا ’باغ گل داؤد‘

خزاں میں مہک اٹھا کشمیر کا ’باغ گل داؤد‘

October 23, 2025 at 8:53 PM IST
روہنگیا پناہ گزین

روہنگیا پناہ گزین اپنی جھگیاں خود مسمار کرنے پر مجبور کیوں؟

October 23, 2025 at 4:36 PM IST
سڑک حادثے میں زخمی کمسن جاں بحق، لوگوں نے کیا احتجاج

سڑک حادثے میں زخمی کمسن جاں بحق، لوگوں نے کیا احتجاج

October 22, 2025 at 5:32 PM IST

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.