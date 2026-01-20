پانچ روپیے کی کچوری میں آتا ہے سو سال پرانا ذائقہ - PATNA STREET FOOD NANDU KACHORI
Published : January 20, 2026 at 1:35 PM IST
پٹنہ، بہار: پٹنہ کے سنجیو بچپن سے ہی کچوری کھانے کے مداح ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جب بھی وہ شام کے ناشتے کے لیے کرسپی کچوری کو ترستے ہیں تو وہ 100 سال پرانی نندو کی کچوری کی دکان کا رخ کرتے ہیں۔ سنجیو بچپن سے ہی اس دکان پر آتا رہا ہے اور گرم، شہوت انگیز کچوری سے لطف اندوز ہوتا رہا ہے۔ "مجھے بچپن سے ہی کچوری کھانے کا شوق ہے۔ جب بھی مجھے شام کو کچوری کی خواہش ہوتی ہے تو میں اس دکان پر آتا ہوں۔ یہ دکان کافی پرانی ہے۔ یہ مزیدار، گرم، کڑوی کچوری پیش کرتی ہیں جو منہ میں گھل جاتی ہے۔ صرف سنجیو ہی نہیں، بلکہ پٹنہ اور اس کے آس پاس کے اضلاع میں کچوری کے تمام چاہنے والوں کو پٹنہ میں نندو کی کچوری کی دکان پر گرم کچوری سے لطف اندوز ہوتے دیکھا جا سکتا ہے۔ مہک راہگیروں کی ناک تک پہنچ جائے تو وہ کھائے بغیر نہیں رک سکتے۔
اگر آپ پٹنہ جنکشن سے 12 سے 14 کلومیٹر دور پٹنہ صاحب گرودوارہ سے 500 میٹر آگے کسی دکان پر ہجوم دیکھیں اور کسی چیز کو تلنے کی خوشبو سنیں تو سمجھیں کہ یہ نندو کی کچوری کی دکان ہے۔ یہاں بچوں سے لے کر بوڑھوں تک ہر کوئی اس دکان کی کچوری کا دیوانہ ہے۔ فی الحال، منٹو اس دکان کو چلاتا ہے۔ ای ٹی وی بھارت سے بات چیت میں منٹو کا کہنا ہے کہ نندو ان کے دادا کا نام ہے۔ انہوں نے کچوری کی یہ دکان 1914 میں کھولی تھی۔ تقریباً 100 سالوں سے یہ دکان پٹنہ شہر میں سب سے زیادہ مشہور ہے۔
منٹو کا کہنا ہے کہ ان کے دادا کے زمانے میں برطانوی حکومت کے اہلکار، بہت سے آزادی پسند جنگجوؤں کے ساتھ، صرف کچوری کھانے کے لیے اس دکان پر آتے تھے۔ جب بھی سی ایم نتیش کمار کی رہائش گاہ پر کوئی تقریب ہوتی ہے، نندو کی کچوری کے بغیر جانا ناممکن ہے۔ "سی ایم نتیش کمار بھی اس کچوری کے مداح ہیں۔ شہر کے درجنوں سیاست دان، فلمی ستارے اور نامور لوگ کچوری، کچوری اور آلو چوپ سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ یہ دکان میرے دادا نے شروع کی تھی۔":- منٹو، دکاندار
منٹو کا کہنا ہے کہ بہار کے ساتھ ساتھ دیگر ریاستوں کے لوگ بھی، جو اس دکان پر آتے ہیں، کچوری کے شوقین ہیں۔ انہیں کچوری اتنی پسند ہے کہ گھر میں کوئی تقریب ہو تو انہیں کچوری بنانے کے لیے بلایا جاتا ہے۔ دکان کے حلوائی مختلف ریاستوں میں کچوری بناتے ہیں۔ "ہم نے پٹنہ شہر کی مشہور کچوری بنانے کے لیے ممبئی، کولکتہ، بنگلور، دہلی، سورت، جھارکھنڈ، پنجاب اور دیگر شہروں کا سفر کیا ہے۔ وہاں کے لوگ نندو کی کچوری کو بھی پسند کرتے ہیں۔":- منٹو، دکاندار
