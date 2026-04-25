پنچایتی الیکشن کا اعلان ریاستی، مرکزی حکومت کریں گیں: چیف الیکشن کمشنر - CEC SHANTMANU BUDGAM VISIT
Published : April 25, 2026 at 4:06 PM IST
بڈگام (عارف بشیر وانی): چیف الیکشن کمشنر (سی ای سی) شانت مانو نے بڈگام میں پنچایتی انتخابات کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے ہفتہ کو وسطی کشمیر کا دورہ کیا، جس دوران انہوں نے متعدد پنچایتی حلقوں کا دورہ کیا اور عوام کے ساتھ بھی ملاقات کی۔
سی ای سی نے ووٹر اندراج، ووٹر فہرستوں کی تصحیح اور نئے ووٹرز کے اندراج کے عمل کا معائنہ کیا۔ اس دوران ڈی سی بڈگام سمیت متعدد افسران بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔
میڈیا نمائندوں کے ساتھ بات بات کرتے شانت مانو نے جموں و کشمیر بھر میں انتخابی عملے کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے بی ایل اوز سمیت دیگر اہلکاروں کے گھر گھر جا کر ووٹر اندراج، فہرستوں کی درستگی اور خامیوں کی نشاندہی پر بھی ان کی ستائش کی۔
