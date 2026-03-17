پہلگام میں آتشزدگی، ہوٹل خاکستر، فائر سروسز گاڑی کی ٹکر سے شہری کی موت - PAHALGAM HOTEL GUTTED

پہلگام میں آتشزدگی، ہوٹل خاکستر، فائر سروسز گاڑی کی ٹکر سے شہری کی موت (ای ٹی وی بھارت)

By ETV Bharat Urdu Team

Published : March 17, 2026 at 2:20 PM IST

پہلگام : معروف سیاحتی مقام پہلگام کے ایک ہوٹل میں شبانہ آتشزدگی کے سبب ہوٹل کی عمارت کو شدید نقصان پہنچا ہے۔آگ کی وجہ سے گرچہ کسی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں تاہم آگ بجھانے کے عمل کے دوران فائر سروسز کی گاڑی کی ٹکر سے ایک شہری کی موت واقع ہو گئی ہے۔

معلوم ہوا ہے کہ آگ اچانک بھڑک اٹھی اور اس نے فوری طور پر ہوٹل کی سبھی عمارتوں کو اپنی زد میں لے لیا۔ فائر سروسز کی ٹیم موقع پر پہنچی اور آگ کو مزید پھیلنے سے روک دیا تاہم اس دوران ہوٹل کی عمارت کو شدید نقصان پہنچا ہے جبکہ صحن میں پارک گاڑیاں بھی خاکستر ہو گئی ہیں۔

آگ لگنے کی وجوہات فوری طر پر معلوم نہ ہو سکیں تاہم اس ضمن میں تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ادھر، فائر اینڈ ایمرجنسی کی گاڑی ریورس کیے جانے کے دوران دوران ایک مقامی شخص اس کی زد میں آکر شدید زخمی ہو گیا جسے نزدیکی اسپتال پہنچایا گیا تاہم اسے ڈاکٹروں نے اسپتال میں مردہ قرار دے دیا۔

پہلگام : معروف سیاحتی مقام پہلگام کے ایک ہوٹل میں شبانہ آتشزدگی کے سبب ہوٹل کی عمارت کو شدید نقصان پہنچا ہے۔آگ کی وجہ سے گرچہ کسی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں تاہم آگ بجھانے کے عمل کے دوران فائر سروسز کی گاڑی کی ٹکر سے ایک شہری کی موت واقع ہو گئی ہے۔

معلوم ہوا ہے کہ آگ اچانک بھڑک اٹھی اور اس نے فوری طور پر ہوٹل کی سبھی عمارتوں کو اپنی زد میں لے لیا۔ فائر سروسز کی ٹیم موقع پر پہنچی اور آگ کو مزید پھیلنے سے روک دیا تاہم اس دوران ہوٹل کی عمارت کو شدید نقصان پہنچا ہے جبکہ صحن میں پارک گاڑیاں بھی خاکستر ہو گئی ہیں۔

آگ لگنے کی وجوہات فوری طر پر معلوم نہ ہو سکیں تاہم اس ضمن میں تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ادھر، فائر اینڈ ایمرجنسی کی گاڑی ریورس کیے جانے کے دوران دوران ایک مقامی شخص اس کی زد میں آکر شدید زخمی ہو گیا جسے نزدیکی اسپتال پہنچایا گیا تاہم اسے ڈاکٹروں نے اسپتال میں مردہ قرار دے دیا۔

ETV Bharat Urdu Team

اسی موضوع پر

'زیر تعمیر دربگام -  ٹھوکرپورہ پل جلد  مکمل کیا جائے'

'زیر تعمیر دربگام -  ٹھوکرپورہ پل جلد  مکمل کیا جائے'

March 16, 2026 at 2:22 PM IST
lg Manoj Sinha gives eid gift to noks of terror victims hands over 50 appointment letters Urdu News

دہشت گردی کے متاثرین کے پچاس لواحقین کو سرکاری ملازمتوں کے تقرری نامے فراہم کیے گئے

March 15, 2026 at 4:10 PM IST
ڈاکٹر فاروق عبداللہ

ملک میں بڑھتی نفرت قاتلانہ حملہ کی وجہ: فاروق عبداللہ

March 12, 2026 at 5:30 PM IST
جموں میں مقررہ وقفہ نہ ہونے پر صارفین گیس سے محروم

رسوئی گیس کی نئی گائیڈ لائن: جموں میں مقررہ وقفہ نہ ہونے پر صارفین گیس سے محروم

March 11, 2026 at 5:01 PM IST

