پہلگام میں آتشزدگی، ہوٹل خاکستر، فائر سروسز گاڑی کی ٹکر سے شہری کی موت - PAHALGAM HOTEL GUTTED
Published : March 17, 2026 at 2:20 PM IST
پہلگام : معروف سیاحتی مقام پہلگام کے ایک ہوٹل میں شبانہ آتشزدگی کے سبب ہوٹل کی عمارت کو شدید نقصان پہنچا ہے۔آگ کی وجہ سے گرچہ کسی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں تاہم آگ بجھانے کے عمل کے دوران فائر سروسز کی گاڑی کی ٹکر سے ایک شہری کی موت واقع ہو گئی ہے۔
معلوم ہوا ہے کہ آگ اچانک بھڑک اٹھی اور اس نے فوری طور پر ہوٹل کی سبھی عمارتوں کو اپنی زد میں لے لیا۔ فائر سروسز کی ٹیم موقع پر پہنچی اور آگ کو مزید پھیلنے سے روک دیا تاہم اس دوران ہوٹل کی عمارت کو شدید نقصان پہنچا ہے جبکہ صحن میں پارک گاڑیاں بھی خاکستر ہو گئی ہیں۔
آگ لگنے کی وجوہات فوری طر پر معلوم نہ ہو سکیں تاہم اس ضمن میں تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ادھر، فائر اینڈ ایمرجنسی کی گاڑی ریورس کیے جانے کے دوران دوران ایک مقامی شخص اس کی زد میں آکر شدید زخمی ہو گیا جسے نزدیکی اسپتال پہنچایا گیا تاہم اسے ڈاکٹروں نے اسپتال میں مردہ قرار دے دیا۔
